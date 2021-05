Japonští lékaři požadují kvůli koronaviru zrušení OH v Tokiu

Ilustrační foto - Šéfka organizačního výboru olympijských her v Tokiu Seiko Hašimotová.

Ilustrační foto - Šéfka organizačního výboru olympijských her v Tokiu Seiko Hašimotová. ČTK/AP/Du Xiaoyi

Tokio - K hlasům volajícím po zrušení letních olympijských her v Tokiu se nově přidali i zástupci japonských lékařských odborů. V otevřeném dopise, který zaslali mimo jiné premiérovi Jošihidemu Sugovi, požadují, aby odpovědní představitelé přesvědčili Mezinárodní olympijský výbor o nevhodnosti konání sportovního svátku v době pokračujícího boje s další vlnou koronaviru.

Svaz sdružující zhruba šest tisícovek lékařů zdůraznil, že nemocnice jsou v nouzovém stavu na hraně vyčerpání a na zajištění her už nejsou kapacity. "Považujeme za správné zrušit akci, která by mohla zvýšit počet infekcí a úmrtí," uvádí se v dopise, který je vedle Sugy adresován mimo jiné guvernérce Tokia Juriko Koikeové a předsedkyni organizačního výboru Seiko Hašimotové.

Japonsko se zhruba deset týdnů před zahájením OH potýká s šířením nakažlivější varianty koronaviru. Očkování tu navíc postupuje jen velice pomalu. Země vyhlásila stav nouze v dalších třech prefekturách, které se připojily k metropoli Tokiu, Ósace a čtyřem oblastem, kde již nyní platí stav nouze do 31. května. Navzdory tomu MOV s konáním her, jež byly odloženy z loňska na letošní léto, napevno počítá.

Podle průzkumu, který v neděli zveřejnila tisková agentura Kjódó, si zrušení letních olympijských a paralympijských her přeje téměř 60 procent Japonců.