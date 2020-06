Japonské společnosti vyvíjejí chladivé roušky na léto

Tokio - Několik japonských společností z různých odvětví se snaží co nejrychleji vyvinout obličejové roušky, které by byly chladivé a lidé by je tak mohli nosit i v nadcházejících horkých letních měsících, napsala japonská tisková agentura Kjódó.

Obyvatelé Japonska začali roušky nosit, aby zabránili šíření nákazy koronavirem. V současné době přitom nejen v této asijské zemi roste poptávka po ochraně obličeje vhodné i na léto. Lékařští experti totiž již dříve varovali před riziky spojenými s nošením běžných roušek v období velkého horka a vlhka. Lidé podle nich mohou mít problémy s dýcháním, ale mohou trpět i dehydratací.

Se zajímavými nápady nyní přicházejí společnosti z různých průmyslových odvětví, které se nikdy předtím výrobou roušek nezabývaly. Navrhují použít nejrůznější chladivé materiály, ale i možnost vkládat do roušek chladivé sáčky.

Společnost Mizuno Corp. začala již na konci května prodávat obličejové roušky ušité z měkkého strečového materiálu, který běžně používá pro výrobu svých plavek a sportovního oblečení vhodného pro atletiku. Díky použití tohoto materiálu rouška, která se dá opakovaně vyprat, dobře sedí na obličeji a zároveň pomáhá předcházet infekcím, uvedla společnost. Výrobek, který stojí i s daní 935 jenů (v přepočtu 200 Kč), se stal velmi populárním. Jen za první prodejní den se na internetu těchto roušek prodalo 20.000 kusů.

Společnost Yonex Co., která vyrábí sportovní vybavení pro badminton, tenis i další sporty, začne své roušky "z velmi chladivého materiálu", který obsahuje i zvlhčující látku xylitol, prodávat na začátku července. Xylitol absorbuje teplo a pot a má chladivý efekt. Materiál Yonex používá firma i při výrobě oblečení pro japonský národní badmintonový tým či pro profesionální hráče tenisu.

"Vzhledem k tomu, že lidé stále více a častěji nosí roušky, s pomocí kterých se chrání před koronavirem, doufáme, že naše technologie jim umožní ochladit se za horkého počasí, i když třeba jen trochu," řekla agentuře Kjódó mluvčí společnosti. Firma má v plánu roušky prodávat za 840 jenů bez daně (180 Kč). Délku zavazovací šňůrky u rychleschnoucí a antimikrobiální roušky lze přitom upravovat, dodala společnost.

Fast Retailing Co., mateřská společnost firmy Uniqlo, plánuje letos v létě zahájit prodej roušek z prodyšného a rychleschnoucího materiálu, který používá pro výrobu spodního prádla ze své kolekce. Kdy přesně se rouška na trhu objeví a kolik bude stát, zatím společnost neoznámila. Prezident společnosti Tadaši Janai sice dříve jakékoli zapojení do výroby roušek odmítl s tím, že jeho firma se bude i nadále soustředit na výrobu oděvů. Nicméně nakonec se rozhodl na rostoucí poptávku po obličejové ochraně reagovat.

Na trh s rouškami vhodnými na léto aktivně vstoupilo hned několik firem vzápětí poté, co premiér Šinzó Abe 25. května zrušil nouzový stav vyhlášený v zemi s cílem zabránit šíření koronaviru. Nouzový stav platil od dubna a premiér obyvatele vyzval, aby během něj zůstávali doma. Rovněž i obchody měly zavřít či alespoň zkrátit otvírací dobu.

I když se ekonomické a sociální aktivity v zemi pomalu vracejí do normálu, vláda i nadále vyzývá obyvatele, aby nosili roušky a chránili se tak před možnou druhou vlnou nákazy. Výzva nicméně vyvolala obavy, částečně i kvůli tomu, že v zemi se v posledních letech zvýšil počet osob, které musely být hospitalizovány kvůli problémům, které měly v horkém počasí.

Asociace sdružující japonské lékaře, která má přes 10.000 členů, již vyzvala obyvatele, aby nezapomínali pravidelně pít a když je to možné, roušku si sundali. Její nošení totiž zvyšuje jak srdeční, tak i dechovou frekvenci.

Společnost Knit Waizu z prefektury Jamagata na severovýchodě Japonska začala prodávat látkové roušky vybavené chladivými sáčky. Rouška má dvě kapsy, ve kterých mohou být až čtyři sáčky, a dokáže ochladit obličej na jednu až dvě hodiny.

Firma začala s výrobou obličejových roušek, které se prodávaly v automatech a které měly mít rovněž chladivý efekt, již dříve. Chladivý účinek ale netrval dlouho a Knit Waizu se proto rozhodla produkt vylepšit. "Podobnou roušku jste v životě neviděli," uvedl nyní Kacujuki Goto z firmy Knit Waizu. "I když není dokonalá, doufám, že ji lidé v horku budou používat," dodal. Rouška se prodává za 1300 jenů (280 Kč) a je k dispozici v prodejních automatech i na internetu. Jestliže ji ochladíte v mrazáku, lze ji opakovaně použít.