Jankto se podle médií vrátí do Itálie, posílí ligového nováčka Cagliari

Řím - Fotbalový reprezentant Jakub Jankto přestoupí podle italských médií ze španělského Getafe do Cagliari. Televizní stanice Sky Sport Italia uvedla, že sedmadvacetiletý český záložník podepíše s nováčkem nejvyšší italské soutěže smlouvu na dva roky s opcí. V uplynulé sezoně hostoval Jankto v pražské Spartě, která ho v dubnu vyřadila z týmu poté, co při silniční kontrole odmítl podstoupit test na drogy.

Do Itálie se Jankto vrátí po dvou letech. Odchovanec pražské Slavie přestoupil v roce 2014 do Udine. Nejprve hostoval v druholigovém Ascoli, po dvou sezonách v dresu Udine putoval na hostování do Sampdorie Janov, kam následně přestoupil za 15 milionů eur. Předloni odešel do Getate.

V Sampdorii nastupoval pod koučem Claudiem Ranierim, s kterým se nyní potká v Cagliari. Bývalý trenér Chelsea, Juventusu či Interu Milán obsadil s týmem v druhé lize páté místo a v play off pak vybojoval postup.

Jankto dosud v Serii A odehrál 155 zápasů, v kterých zaznamenal 17 gólů a 17 asistencí.

V reprezentaci má Jankto, který se v únoru jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů přihlásil k homosexuální orientaci, na kontě 45 startů a čtyři branky. Naposledy za národní tým nastoupil loni v červnu.