Jandač: Nehráli jsme vůbec dobře, tahle porážka neměla parametry

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Místy až trochu bezradně působili dnes hokejisté Sparty v boji o finálový mečbol na ledě Třince. Ještě v úvodní desetiminutovce dokázali otočit skóre z 0:1 na 2:1, ale od té doby už to z jejich strany bylo jedno velké trápení, při němž mužstvo nenastartovalo ani pozdější snížení třetím gólem na rozdíl jediné branky. Výsledkem byl debakl 3:7, po němž přišel kouč Josef Jandač mezi novináře očividně rozladěný.

"Vůbec se nám to tu nepovedlo. I když jsme v sérii prohrávali, pokaždé to mělo parametry, teď ne. Musíme se rychle oklepat a pokusit se sérii dostat zase zpátky. Nástup do první třetiny nebyl špatný, měli jsme celkem dobrý pohyb. Dali jsme šťastný gól, přidali druhý a otočili skóre, ale vzápětí jsme neudrželi Třinec v tom, aby musel dotahovat. Udělali jsme chybu v podobě nesmyslné ztráty puku na útočné modré a domácí vyrovnali," řekl Jandač při hodnocení zápasu.

V první přestávce ještě odcházeli hráči do kabin za vyrovnaného skóre 2:2. Jenže na začátku druhé části udeřili Oceláři dvakrát během 33 sekund a zdálo se, že právě tato pasáž byla pro celé utkání klíčová. "Nástup do druhé třetiny se nám vůbec nepovedl a pak už to bylo těžké. Třinec si to dobře pohlídal, my jsme nehráli vůbec dobře," přiznal Jandač.

"Pořád se s tím dalo ještě něco udělat, ale oproti předešlým utkáním to bylo dost divoké. Gólmani na obou stranách měli až do téhle doby výborné výkony, najednou to na ně dolehlo. Dali jsme kontaktní gól na 4:3, který nám mohl hodně pomoci, ale nesmyslný - a nic neřešící - faul přinesl domácím přesilovku a zvýšili na 5:3. Tam nás to nalomilo," štvalo Jandače Matuškinovo vyloučení.

Marně přemýšlel, čemu přičíst tak nepovedený výkon za stavu 2:2 v sérii, kdy je v sázce mečbol. "Tohle nevím. Vážně nevím. Nemám na to bezprostředně po utkání odpověď," uvedl Jandač. Přiznal, že čekal od hráčů, že se přes rozhodnutý stav alespoň v závěru duelu zvednou, aby si tak vytvořili půdu pro čtvrteční duel. "Chtěli jsme utkání dohrát do konce, být tvrdí, ale nepřišlo mi to takové."

O tom, zda je lepší prohrát takhle vysoko, než utrpět těsnou porážku, nechtěl spekulovat. "Výše porážky je jedno. V kabině jsme si k tomu už něco řekli. Třinec nás musí porazit čtyřikrát, což zatím neudělal. Pokračujeme doma. Pokud na tenhle zápas zapomeneme a navážeme na předchozí… Jak jsem už řekl, i v minulých prohraných utkáních to mělo potřebné parametry, dnes nikoliv," řekl Jandač.