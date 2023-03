Jan Pavel II. podle reportáže TVN24 věděl o tom, že kněží zneužívají děti

Varšava - Papež Jan Pavel II. v dobách, kdy býval krakovským arcibiskupem, věděl o tom, že několik jemu podřízených kněží zneužívalo děti, a jejich činy se snažil zatajovat. Tyto informace přinesla v reportáži odvysílané v pondělí večer polská zpravodajská televize TVN24. Hovoří se v ní o třech kněžích, které Karol Wojtyla, pozdější svatý Jan Pavel II., v 70. letech přesouval mezi farnostmi, poslal do kláštera nebo do Rakouska poté, co byli obviněni ze zneužívání dětí.

Autor reportáže Marcin Gutowski vycházel z dokumentů shromažďovaných komunistickou tajnou bezpečností, která se snažila v Polsku vlivnou katolickou církev diskreditovat a měla v jejích řadách informátory. Dokumenty jsou uložené v Institutu národní paměti. Gutowski také mluvil s oběťmi zneužívání a mužem, který Wojtylovi v 70. letech řekl o tom, že kněz Eugeniusz Surgent zneužívá děti. Wojtyla ho prý prosil, aby to nikde nehlásil. Jindy zase Wojtyla v dopisu někdejšímu vídeňskému arcibiskupovi Franzi Königovi psal, že mu doporučuje do péče kněze Boleslawa Saduše. Nezmínil se ovšem, že Saduś zneužíval nezletilé chlapce, ačkoliv to podle znalců církevního práva měl udělat. Polský kněz se stal farářem v Rakousku. Wojtyla s ním byl v kontaktu i poté, co se v roce 1978 stal papežem. Saduše rovněž tajná policie evidovala jako tajného spolupracovníka.

Surgentovi a dalšímu knězi Józefu Lorencovi uložily polské soudy kvůli zneužívání dětí kratší tresty odnětí svobody.

Marcin Gutowski v reportáži došel k závěru, že není pochyb o tom, že Wojtyla věděl o tom, že někteří kněží v jeho arcidiecézi mají na svědomí zneužívání dětí, a snažil se to ututlat. Dominikánský mnich Pawel Gužyński dnes v TVN24 řekl, že poznatky povedou k "rozložení obrazu Jana Pavla II., jaký jsme o něm doposud měli". Dodal, že někteří lidé nemusejí být připraveni na to, aby se s novými skutečnostmi vypořádali.

Jan Pavel II. dlouhodobě platí v Polsku za velkou morální autoritu, v dobách komunismu pro Poláky znamenal obrovskou duchovní oporu. V roce 2014 byl prohlášen za svatého.

Agentura AP píše, že reportáž TVN24 vzbudila v Polsku vášnivé reakce. Podle některých jde o snahu levicových sil zničit památku Jana Pavla II., jiní požadují, aby katolická církev zveřejnila pravdu. Polský konzervativní premiér Mateusz Morawiecki si dal na twitteru do záhlaví snímek papeže zdravícího zástupy věřících a připojil k ní papežovo známé heslo "Nebojte se". Radoslaw Brzózka, šéf politického kabinetu ministra školství napsal na twitteru, že "na Jana Pavla II. útočí ti, kteří chtějí pro Poláky kulturní sebevraždu". Šéfredaktor liberálního portálu gazeta.pl Rafal Madajczak si myslí, že "je čas znovu napsat životopis Jana Pavla II.". Jezuitský kněz Krzysztof Mondel připomněl, že když se mluví o zneužívání dětí, nejdůležitější není Wojtyla, ale oběti, které potřebují pravdu jako vzduch. Zástupci polské katolické církve odpovědní za ochranu dětí a mládeže řekli, že pro spravedlivé zhodnocení chování Karola Wojtyly je potřeba další průzkum archivních pramenů. Dodali, že všechny lidi, kterým duchovní před lety ublížili, a do nynějška se potýkají s následky svého utrpení, je církev připravena přijmout, vyslechnout a poskytnou jim podporu.