James si pro dohrávku NBA zvolil dres bez hesla na zádech

Los Angeles - LeBron James bude jedním z mála basketbalistů, kteří nebudou mít při restartu NBA po koronavirové pauze na dresu některé z hesel na podporu boje proti rasismu. Podle hvězdy Los Angeles Lakers není možné obsáhnout jeho postoje k sociální spravedlnosti na zádech basketbalového dresu. Možnost vyjádřit se tímto způsobem k aktuální situaci ale vítá. Basketbalisté Houstonu odletěli na dohrávku NBA na Floridu bez svých hvězd Jamese Hardena a Russella Westbrooka.

"Není to neúcta k seznamu, který všichni hráči dostali," řekl James při videokonferenci z Floridy k přehledu schválených sloganů, z nichž si basketbalisté mohou vybírat. "Chválím každého, kdo se rozhodne dát si něco na záda. Jen to zkrátka není to, co by souznělo s mou misí, s mým cílem," dodal.

Vedení NBA a zástupci hráčské asociace se dohodli na seznamu 29 sloganů, kterými mohou hráči podpořit boj proti rasismu a sociální nerovnosti. Nechybí mezi nimi například Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které bude i na palubovkách při zápasech v Orlandu, I Can't Breathe (Nemohu dýchat), Say Their Names (Řekněte jejich jména), Enough (Dost) nebo How Many More (Kolik ještě).

Pětatřicetiletá ikona se už v minulosti často vyjadřovala k sociálním otázkám a zapojovala se do různých kampaní a charitativních akcí. "Všechno, co dělám, má svůj účel, svůj smysl. Nemusím mít něco na zádech na dresu, aby lidi chápali mé poslání nebo to, o co mi jde a co tu dělám," dodal James.

Dohrávka ročníku, který byl 11. března přerušen kvůli pandemii koronaviru, se týká 22 týmů. Zápasy jsou naplánovány od 30. července v uzavřeném komplexu Disney Worldu, Lakers by se měli hned první den na Floridě utkat s městskými rivaly z Clippers.

Proč houstonští Harden a Westbrook s týmem na Floridu neodletěli, klub neoznámil. Trenér Mike D’Antoni jen uvedl, že předpokládá jejich brzké zapojení do tréninku. "Myslím, že to nebude trvat moc dlouho," řekl. "Vyřeší se to. Některé věci nemůžete mít úplně pod kontrolou, ale za pár dnů tady budou. Není to ideální, ale přípravu týmu to nezpomalí," dodal.

Houston je v pořadí Západní konference šestý a má už jistou účast v play off. První zápas v Orlandu odehraje 31. července proti Dallasu.

Sobotní trénink na Floridě zmeškali rovněž Dwight Howard a Danny Green z Los Angeles Lakers. Green podle médií chyběl lídrům Západní konference kvůli závadě v procesu testování na covid-19, Howard potřeboval ještě jeden negativní test, neboť do Orlanda necestoval s mužstvem.