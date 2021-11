Jako první z kandidátů na ministry zamíří do Lán Bartoš

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes schůzkou s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem zahájí sérii jednání s kandidáty na ministry koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s Piráty a Starosty. Bartoš by se v nové vládě měl stát vicepremiérem a ministrem pro místní rozvoj. Za Zemanem pojede do Lán jako první z nominantů, hlava státu je plánuje přijímat v abecedním pořadí.

Bartoš ČTK řekl, že chce prezidentovi představit vize a cíle pro resorty, které mají Piráti spravovat. Hovořit by tak mohli i o nominaci Jana Lipavského na místo ministra zahraničí, spekuluje se, že právě on by měl být kandidátem, který Zemanovi vadí.

Cyklus schůzek avizoval Zeman ukončit k 13. prosinci. Protože je prezident kvůli onemocnění covidem v izolaci, bude mít jednání obdobný režim jako nedělní jmenování premiéra Petra Fialy (ODS), informoval v neděli mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Nového premiéra jmenoval Zeman zpoza plexisklové bariéry, později s ním mluvil zhruba 45 minut prostřednictvím videokonference.

Seznam kandidátů na ministry předal Fiala Zemanovi v polovině listopadu. V uplynulém týdnu od nominace kvůli možnému středu zájmů ustoupil místopředseda Starostů Věslav Michalik. Kdo by ho jako kandidáta na ministra průmyslu měl nahradit, dnes Fialovi sdělí předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Prezidentovi se změnu chystá premiér oznámit následně.