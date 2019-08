Jaké údajně zázračné potraviny jsou Američané ochotní vyzkoušet?

New York - Říká se, že jste to, co jíte. A mnoho Američanů je ochotných zařadit do jídelníčku potraviny, o kterých doufají, že příznivě změní jejich zdraví a odrazí se na jejich kráse, napsal zpravodajský server The New York Post.

Od laskomin s přidaným kanabidiolem - aktivní složkou konopí - přes kombuchu až po aktivní uhlí; podle nového průzkumu propadli tři z pěti dotázaných Američanů některému ze "zaručených" stravovacích trendů v naději, že jim přinesou zázračnou transformaci.

Na špičce seznamu potravin, které dotázaní vyzkoušeli, je jablečný ocet či nápoje z něj, následovaný ovesným "mlékem" a pomerančovým vínem. Více než polovina dotázaných Američanů také připustila, že ve snaze vylepšit své zdraví vyzkoušeli nápoje obohacené hormonem melatonin či laboratorně pěstované proteiny.

Průzkum, který uskutečnila společnost OnePoll ve spolupráci s Crispy Green, zkoumal stravovací návyky dvou tisícovek Američanů a zjistil, že ne vždy přinese pohrávání s potravinovými trendy žádoucí výsledek.

Jen dva z pěti dotázaných uvedli, že jsou spokojeni s výsledkem svého výletu do světa trendy potravin. Každý čtvrtý účastník průzkumu přiznal, že některou z módních potravin vyzkoušel jen proto, aby mohl říkat, že to zkusil. A průměrný respondent si skutečně vychutnal jen třetinu z nově vyzkoušených věcí.

Těm, kdo se rozhodli některý z nových trendů vyzkoušet, se nevyhýbaly ani nepříjemné následky - 42 procent skončilo s podrážděným žaludkem, další běžné reakce zahrnovaly nevolnost (30 procent) a vyrážky (23 procent).