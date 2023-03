Izraelský ministr obrany vyzval k zastavení kontroverzní reformy soudnictví

Tel Aviv - Izraelský ministr obrany Joav Galant dnes vyzval k zastavení kontroverzní reformy soudnictví. Prohlubující se vnitřní roztržka vyvolaná snahou reformu prosadit představuje bezprostřední hrozbu pro bezpečnost země, uvedl v televizním vystoupení ministr podle agentury Reuters.

Proti reformě, která v případě schválení podle kritiků omezí demokracii v zemi, demonstrují v Izraeli již řadu týdnů desítky tisíc lidí. List The Times of Israel uvedl, že dnes večer se ve městě Tel Aviv na protest proti vládě premiéra Benjamina Netanjahua a její soudní reformě shromáždilo odhadem 195.000 lidí. Na jednom místě proti nim policie zasáhla vodním dělem. Desítky tisíc lidí demonstrují také v Haifě a v dalších městech.

Galant je prvním vysoce postaveným členem Netanjahuovy pravicové koaliční vlády, který se proti reformě otevřeně postavil, napsala agentura AP. Ministr uvedl, že je třeba jednat o změnách soudních zákonů s opozicí, a prohlásil, že reformní proces by měl být s okamžitou platností pozastaven. "V tuto chvíli musíme legislativní proces zastavit a umožnit lidem, aby oslavili pesach a Den nezávislosti," řekl.

Nesouhlas s reformou se v posledních týdnech ozýval i z řad izraelské armády, která patří k nejrespektovanějším institucím v zemi. Odchodem z dobrovolné služby hrozí čím dál rezervistů, uvádí agentura AP.

Galant ohlásil záměr vystoupit s prohlášením již ve čtvrtek, poté si ho ale předvolal premiér Netanjahu a Galant nakonec veřejně nepromluvil. Podle Galantovy kanceláře ale ministr premiérovi sdělil, jaké by mohla soudní reforma mít důsledky pro izraelskou armádu a obranu.

Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir po dnešním Galantově vystoupení vyzval premiéra Netanjahua, aby ministra obrany kvůli jeho výrokům odvolal, uvedl list The Times of Israel. "Vyzývám premiéra, aby odvolal Galanta, který přišel do vlády díky hlasům pravice, ale podlehl tlaku těch, kteří odmítají (službu v armádě), a snaží se zastavit tuto důležitou reformu," prohlásil Ben Gvir.

Lídr izraelské opozice Jair Lapid naopak Galanta ocenil za "odvážný, klíčový krok ve prospěch bezpečnosti Izraele". Zároveň, stejně jako Galant, apeloval na vládu, aby s reformou nepokračovala a zahájila jednání s opozicí.