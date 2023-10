Damašek/Tel Aviv - Izraelské ostřelování vyřadilo z provozu letiště v syrském Damašku a Halabu (Aleppo). Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na syrská státní média. Při bombardování zahynuli nejméně dva pracovníci letiště, sdělilo v prohlášení syrské generální ředitelství pro meteorologii. Server listu The Times of Israel zatím informoval o tom, že Izrael varoval Libanon před rizikem války, do které ho podle něj táhne Hizballáh.

Dva zaměstnanci, kteří při ostřelování zahynuli, byli pracovníci letištní meteorologické služby. Další podrobnosti o izraelských útocích na dvojici letišť zatím nejsou známé. Izrael ale údery proti těmto leteckým přístavům v poslední době podniká opakovaně.

Dalšího ze svých sousedů - Libanon - zase Izrael prostřednictvím své armády varoval, že sílící útoky radikálů z Hizballáhu s sebou nesou riziko, že tuto blízkovýchodní zemi zatáhnou do války. "Hizballáh hraje velmi, velmi nebezpečnou hru. Vyhrocují situaci. Každý den vidíme více a více útoků," uvedlo izraelské vojsko. Libanon by podle něj válkou mohl jen ztratit.

Hizballáh severní Izrael ostřeluje kvůli rozsáhlým izraelským náletům na Pásmo Gazy, odkud 7. října na Izrael brutálně zaútočilo palestinské hnutí Hamás. Izrael na ostřelování z jihu Libanonu, kde má Hizballáh své bašty, reaguje protiúdery. Ve Spojených státech i v dalších západních zemích proto panuje obava, aby se boje naplno nerozhořely i zde.