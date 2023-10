Izraelská média spekulují, že zemi navštíví tento týden Biden

Tel Aviv - Americký prezident Joe Biden možná ve středu navštíví Izrael, napsal dnes s odvoláním na své zdroje izraelský server Ynet. Také další izraelská média dnes píší o možné návštěvě Bidena v Izraeli, kam ho v neděli pozval premiér Benjamin Netanjahu. O Bidenově cestě do Izraele dnes spekulovala také televize Al-Džazíra, podle níž by to ale mohl vnímat jako provokaci Írán, úhlavní nepřítel Izraele a podporovatel palestinského hnutí Hamás, s nímž přes týden vede Izrael novou válku. Už v neděli napsal server Politico, že Biden by mohl Izrael navštívit na znamení solidarity s touto zemí po nedávných teroristických útocích palestinského hnutí Hamás.

Podle serveru Ynet Biden pravděpodobně přijede ve středu, aby vyjádřil podporu Izraeli v boji proti Hamásu, který provedl 7. října rozsáhlý raketový útok na Izrael a současně s ním v izraelském pohraničí jeho bojovníci zmasakrovali stovky civilistů. Podle serveru Ynet by měl Biden z Izraele jet do Egypta, kde se podle agentury AFP v sobotu uskuteční schůzka arabských zemí k situaci Palestinců. Ti nyní v Pásmu Gazy čelí izraelskému bombardování a totální blokádě v odvetě za útok Hamásu na Izrael.

Biden v neděli telefonicky hovořil s předsedou palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem o humanitární pomoci Pásmu Gazy a řekl mu, že spolupracuje s partnery v regionu na tom, aby byla civilistům v Gaze doručena humanitární pomoc. V noci na dnešek Biden televizi CBS News řekl, že hnutí Hamás musí být zcela zničeno, ale zároveň musí existovat cesta ke vzniku palestinského státu. Už krátce po útoku šéf Bílého domu odsoudil masakry Hamásu a jeho únosy civilistů a vyjádřil podporu Izraeli.

Také server The Times of Israel si všiml, že Biden dnes zrušil cestu do amerického Colorada a přiživil tak spekulace o jeho možné cestě do Izraele. Bílý dům ale oznámil, že důvodem zrušení návštěvy Colorady je Bidenova účast na večerní schůzce na téma národní bezpečnosti.

Americký prezident se s Netanjahuem setkal minulý měsíc na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Šlo o jejich první schůzku od prosince, kdy se Netanjahu znovu ujal úřadu premiéra, tentokrát ale sestavil koaliční vládu i s ultraortodoxními a krajně pravicovými stranami. Biden Netanjahua nepozval do Bílého domu podle analytiků kvůli obavám Bílého domu ohledně kontroverzní soudní reformy prosazované izraelskou vládou a také kvůli tomu, že Netanjahuova vláda otevřeně podporuje rozšiřování židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.

V Izraeli je dnes už na druhé návštěvě během týdne americký ministr zahraničí Antony Blinken, který v posledních dnech navštívil Saúdskou Arábii, Egypt, Katar, Jordánsko, Bahrajn a Spojené arabské emiráty.