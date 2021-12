Izrael začne v neděli jako první na světě očkovat čtvrtou dávkou vakcíny

Jeruzalém/Santiago de Chile - Izrael začne už v neděli jako první na světě očkovat proti covidu-19 čtvrtou dávkou vakcíny, oznámil ministr zdravotnictví Nican Horovic. Jako první dostanou další posilující dávku v Izraeli lidé nad 60 let, rizikové skupiny či zdravotníci. Informoval o tom server The Times of Israel, podle něhož ale stále podávání čtvrté dávky oficiálně neschválil hlavní koordinátor boje s koronavirem z ministerstva zdravotnictví Nachman Aš. Dnes oznámilo také Chile, že čtvrtou dávku vakcíny začne aplikovat v polovině února.

Izraelský ministr zdravotnictví také řekl, že je přesvědčen, že Aš očkování další posilující dávkou schválí. Dodal, že údaje, jež má k dispozici, naznačují, že třetí dávka přestává být dostatečné účinná po čtyřech až pěti měsících, napsal server The Times of Israel.

"Modlím se za to, aby omikron byl méně agresivní, ale lidé z ohrožených skupin musí být nejvíce chráněni," řekl ve středu ministr Horovic. Právě obavy z rychleji šířící se varianty koronaviru omikron vedly tento týden expertní výbor izraelské vlády ke schválení aplikace čtvrté dávky vakcíny. Přitom ještě v polovině prosince experti, kteří radí izraelské vládě v postupu proti epidemii covidu-19, čtvrtou dávku aplikovat nedoporučili.

Podání čtvrté dávky vakcíny proti covidu-19 lidem s vážnými problémy s imunitou tento týden schválilo brazilské ministerstvo zdravotnictví, doporučilo podávat ji čtyři měsíce po aplikaci třetí dávky.

Dnes oznámilo Chile, že začne očkovat čtvrtou dávkou vakcíny od 15. února, a to lidi z ohrožených skupin, jako jsou senioři, zdravotníci či lidé se závažnými chronickými onemocněními.

Izrael a Chile patří ke světovým premiantům v rychlosti očkování proti covidu-19. Izrael s ním začal loni 19. prosince a Chile loni 24. prosince.

V Chile je nyní plně očkováno proti covidu-19 asi 87 procent obyvatel a 56 procent už dostalo i třetí, posilovací dávku. V Izraeli je plně očkováno 63 procent obyvatel a třetí dávku dostalo asi 45 procent lidí.