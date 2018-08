Praha - U příležitosti zahájení 136. sezony Národního divadla (ND) dnes ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) uvedl do Síně slávy ND herečku Ivu Janžurovou. Zároveň byli oceněni další umělci reprezentující jednotlivé obory tuzemské první scény. Cenu ředitele ND si odnesli Magdalena Matějková (balet), Filip Kaňkovský (činohra) a Jiří Brückler (opera). Předání cen se uskutečnilo v budově ND, které novou sezonu zahájí 2. září 2018 na náměstí Václava Havla.

"Je mi ctí uvést do Síně slávy právě paní Ivu Janžurovou, dovolím si říci legendu českého herectví. A to nejenom divadelního, přestože právě s Národním divadlem je neodmyslitelně spjata. Vážím si jejích rolí a jen těžko bych vybíral, které z nich nejvíce a ve které ji mám nejraději," uvedl ministr kultury Staněk.

"Cena pro mě byla velkým překvapením, já jsem si na ni netroufla pomyslet. Když mi to oznámili, vyhrkly mi slzy do očí a říkala jsem si, že s sebou ani nemám kapesníky. Tak jsem se během toho obřadu snažila nějak psychicky pochlapit. Když vás publikum přijme s takovým krásným aplausem, tak je to dobře, protože si vždycky myslím, že si věci podobné této ceně nezasloužím. Ale když lidé vstanou a tleskají, ubezpečují mě, že si to zasloužím," řekla ČTK Janžurové se na scéně ND objevila už v roce 1960, kdy ještě jako posluchačka DAMU ztvárnila Panskou v Krejčově inscenaci Čechovova Racka. Byla Stařenkou v Židlích, Winnie ve Šťastných dnech, královnou Alžbětou v Marii Stuartovně nebo Lady Catherine v Pýše a předsudku

Sedmasedmdesátiletá Janžurová v posledních letech v ND hrála ve výrazných rolích Gurmyžské v inscenaci Alexandra Nikolajeviče Ostrovského Les v režii Michala Dočekala a jako Alžběta II. v Audienci u královny Petera Morgana v režii Alice Nellis. V roli britské královny Alžběty II. ve Stavovském divadle dvě a půl hodiny nesejde z jeviště a zvládne deset převleků a věkových proměn, neboť představuje Alžbětu v různých fázích života.

Celkem natočila víc než 350 filmů, televizních inscenací a seriálů. Mezi nejslavnější patří Penzion pro svobodné pány nebo Svatba jako řemen Jiřího Krejčíka, Petrolejové lampy a Morgiana Juraje Herze, Kočár do Vídně Karla Kachyni, Pane, vy jste vdova Václava Vorlíčka a filmy Alice Nellis Ene bene a Výlet.