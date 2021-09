Ivanu Královi dnes na koncertní poctě zazpívali čeští i zahraniční zpěváci

Praha - Festival Metronome Prague Warm Up 2021 dnes na pražském Výstavišti zakončila koncertní pocta českému hudebníkovi, který se prosadil i na zahraniční hudební scéně, Ivanu Královi. Ten spolupracoval mimo jiné s Patti Smithovou, skupinou Blondie, Iggy Popem nebo U2. Na koncertu zvaném Forever Král zazněly jeho nejslavnější písně, které si sám napsal, produkoval nebo se na nich podílel coby interpret. Skladby loni zesnulého rockera zazpívala zhruba dvacítka českých i zahraničních interpretů.

První píseň zahrál sólově kytarista a Králův dlouholetý spoluhráč Jan Ponocný za doprovodu fotek zachycujících život známého hudebníka. Král na nich byl zachycený mimo jiné se svými slavnými kolegy, s nimiž spolupracoval. Po něm se na pódiu objevili další čtyři členové kapely, kterou Ponocný sestavil speciálně pro koncert v prostranství Křižíkovy fontány.

U mikrofonu na jevišti se vystřídali mimo jiné Tonya Graves, Lenny, Miro Žbirka, Phil Shoenfelt a Albert Černý. Ten zazpíval Královu skladbu Winner Takes All. Zazněly také Ask the Angels nebo Dancing Barefoot z dílny kapely Patty Smith Group nebo píseň Bang Bang, kterou Král složil pro Iggyho Popa. Janek Ledecký zazpíval ze svého repertoáru píseň 7 dní, Ivan Hlas skladbu Neděle a Aneta Langerová Vodu živou, na nichž se Král autorsky podílel. Ze záznamu předvedla svůj hit z 90. let Šťastnej chlap kapela Lucie. Píseň se objevila na albu Černý kočky mokrý žáby, které Král produkoval. David Koller později vystoupil živě s Lenkou Dusilovou s písní Sen z téhož alba.

Mnohé melodie a riffy zazněly v novém podání. Doplnily je vzpomínky Králových hudebních souputníků a spolupracovníků ze světové i tuzemské scény. Na kytaristu zavzpomínal přímo na pódiu i Jiří Suchý, který psal pro Krále texty. Na pódiu předvedl svou píseň Klobouk ve křoví, za což si od publika vysloužil potlesk ve stoje.

Král se po emigraci do Spojených států prosadil jako muzikant v New Yorku a stal se součástí tamější nezávislé hudební scény. Hrál, natáčel a skládal pro Patti Smith Group, byl kapelníkem Iggyho Popa a jeho písně měli v repertoáru i David Bowie nebo U2. Král je mimo jiné autorem hitu Dancing Barefoot, který se dočkal 70 předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob. V 90. letech se začal vracet do rodného Česka a stal se vyhledávaným producentem a koncertním umělcem. Vydal zde několik sólových alb a produkoval desky kapely Lucie nebo zpěvačky Anety Langerové. Zemřel 2. února 2020 ve věku 71 let v Ann Arbor v Michiganu.

Koncert byl součástí hudební akce Metronome Prague Warm Up, která byla předzvěstí festivalu Metronome Prague. Na festivalu vystoupil Ivan Král společně s Jiřím Suchým v roce 2016. Letos ani v roce 2020 se Metronome Prague kvůli pandemii koronaviru neuskutečnil. Termín konání pátého ročníku festivalu jeho organizátoři několikrát měnili. Nyní platí to, že by se měla hudební akce uskutečnit 23. až 26. června příštího roku. Pořadatelé zatím oznámili, že mezi účinkujícími budou australský muzikant a zpěvák Nick Cave s kapelou The Bad Seeds, britské indiepopové duo Oh Wonder a americký zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a producent vystupující pod jménem Beck.