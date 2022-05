Italský premiér vyzval ke zrušení principu jednomyslnosti při rozhodování EU

Štrasburk - Evropská unie čelí výzvám, které vyžadují její strukturální změny. Především by měla odstranit princip jednomyslnosti při svém rozhodování. V projevu v Evropském parlamentu to dnes řekl italský premiér Mario Draghi.

"Musíme překonat princip jednomyslného hlasování," uvedl Draghi v projevu před europoslanci s tím, že tento krok by zlepšil fungování unijních institucí. Nutné je to podle něj v souvislosti s válkou na Ukrajině a následnou energetickou krizí. Evropa jednající a rozhodující rychle je důvěryhodnější v očích světa, dodal Draghi, který býval šéfem Evropské centrální banky (ECB). Právo veta členských států při unijním rozhodování podle něj tuto důvěryhodnost snižuje.

Zefektivnění rozhodování v EU by se podle Draghiho mělo promítnout nejprve v politice rozšíření. Uvedl, že podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie, a je také pro okamžité zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií, a rovněž pro integraci dalších zemí západního Balkánu do EU.

EU by nadto měla věnovat větší pozornost oblasti Středomoří, které podle Draghiho může v době nejistých dodávek energií z Ruska sehrát klíčovou roli v energetické politice bloku. Itálie a další jihoevropské země by měly podle italského premiéra odebírat energie z Afriky a Blízkého východu, a stát se tak jakýmisi energetickými mosty mezi evropským jihem a severem.