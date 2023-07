Italský ministr lituje rozhodnutí své země připojit se k Hedvábné stezce

Řím - Italský ministr obrany Guido Crosetto lituje rozhodnutí své země připojit se k čínskému projektu ekonomické diplomacie označovanému jako nová Hedvábná stezka. Italskému exportu podle něj moc nepomohl a prospěl jen Pekingu. Ministr to podle serveru BBC řekl italskému deníku Corriere della Sera. Bývalý prezident Miloš Zeman říkával, že by se Česká republika mohla stát evropským centrem této novodobé Hedvábné stezky, což byla středověká obchodní trasa vedoucí z východní Asie přes střední Asii do Středomoří.

Itálie učinila "improvizované a hrozné" rozhodnutí, řekl Crosetto. Naopak Čína dříve uvedla, že oběma zemím iniciativa přinesla "plodné výsledky".

Itálie se v roce 2019 stala první rozvinutou ekonomikou, která do iniciativy Pás a stezka (BRI), známé také jako nová Hedvábná stezka, vstoupila. Západní spojenci krok Říma kritizovali.

BRI předpokládá propojení Číny s Evropou i mimo ni prostřednictvím přestavby staré hedvábné stezky. V rámci programu Čína poskytuje finanční prostředky na velké infrastrukturní projekty po celém světě ve snaze urychlit dovoz čínského zboží na další trhy. Kritici to považují za čínský nástroj k šíření vlivu.

Jak EU, tak USA vyjádřily znepokojení, když se Itálie před čtyřmi lety rozhodla k projektu připojit. "Rozhodnutí připojit se k (Nové) Hedvábné stezce bylo improvizovaným a strašným činem", který zvýšil čínský export do Itálie, aniž by měl stejný dopad na italský export do Číny, sdělil Crosetto listu Corriere della Sera. Řekl, že Itálie nyní musí vyřešit, jak se z dohody vymanit, aniž by poškodila vztahy s Pekingem.

"Dnešní otázka je: jak se vyvázat (z BRI - poznámka ČTK) bez poškození vztahů (s Pekingem - poznámka ČTK). Protože je pravda, že Čína je konkurent, ale je také partner," řekl Crosetto. Vzhledem k tomu, že se Peking na světové scéně stává stále asertivnějším, bude se Itálie muset zamyslet nad tím, jak se stáhnout "aniž by to způsobilo katastrofu“, dodal.

O tom, zda by Itálie měla zůstat v BRI, se intenzivně diskutuje od května, kdy premiérka Giorgia Meloniová řekla, že chce s Čínou jednat o možném vystoupení. Smlouva se má automaticky obnovit v březnu 2024, pokud Itálie do prosince tohoto roku formálně nepožádá o odstoupení od ní.

Čínské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že věří, že "Čína a Itálie by měly dále prozkoumat svůj potenciál spolupráce" v rámci BRI a "posílit vzájemně prospěšnou spolupráci, aby dosáhly plodnějších výsledků".