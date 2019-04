Italská mezinárodní služba sdílení aut Anytime začne působit v Praze. Od 2. dubna 2019 umožňuje registraci uživatelů prostřednictvím mobilní aplikace a do měsíce začne nabízet služby sdílení vozidel.

Praha - Italská mezinárodní služba sdílení aut Anytime začne působit v Praze. Ode dneška umožňuje registraci uživatelů prostřednictvím mobilní aplikace a do měsíce začne nabízet sdílení vozidel. Anytime je jedním z největších poskytovatelů carsharingu na světě a prvním nadnárodním hráčem, který přichází do Česka. V České republice plánuje v příštích letech investovat až 30 milionů eur, tedy přes třičtvrtě miliardy Kč. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Anytime umožňuje vyhledávat, rezervovat a odemykat auta z mobilní aplikace. Pronájem vozidel lze počítat na minuty, hodiny nebo na dny. Rezervace, vyzvednutí a vrácení auta je samoobslužné. V nabídce bude několik set vozidel Tyota Yaris Hybrid s automatickou převodovkou a parkovací kamerou. Část vozů má ve výbavě bluetooth.

Zájemce o využití služby si stáhne bezplatnou aplikaci z Apple Store nebo Google Play a provede on-line registraci, která trvá do 15 minut. Musí vyfotit průkaz totožnosti, řidičský průkaz a pořídit selfie.

Ceny začínají od 1,99 Kč za minutu použití vozidla, nic dalšího uživatel neplatí. Služba zahrnuje benzín, mytí i pojištění vozu. Součástí je bezplatné parkování v modrých a fialových zónách. Platba se uskuteční automaticky po ukončení pronájmu z připojené platební karty.

"Po schválení registrace si zákazník můžete vybrat nejbližší auto Anytime a rezervovat jej prostřednictvím mobilní aplikace. Aplikace najde nejbližší auto a vytvoří k němu trasu. Klient pak bude mít 20 minut zdarma, aby se k rezervovanému vozu dostal. Pak pomocí aplikace auto otevře a může vyrazit," uvedl ředitel Anytime v České republice Milan Beutl.

Společnost Anytime začala poskytovat služby v pronájmu aut v roce 2012. V současné době provozuje více než 8000 automobilů ve 14 městech ve čtyřech zemích.

Anytime vlastní skupina Mikro Kapital Group, kterou v roce 2008 založil podnikatel Vincenzo Trani. Skupina Mikro Kapital působí ve finančních službách, mikrofinancování a sdílení automobilů v 17 zemích. Kanceláře má v 68 městech a počet zaměstnanců přesahuje 1500.

V České republice podnikají v oblasti sdílení aut s vlastním vozovým parkem například firmy Car4Way, Autonapůl a Ajo.cz. Celkově je v Česku přes 700 sdílených aut. Funguje ještě sdílení aut mezi studenty Uniqway nebo projekt HoppyGo, který umožňuje sdílení soukromých aut.