Itálie zablokovala export vakcíny AstraZeneca do Austrálie

Brusel/Řím - Itálie zablokovala vývoz 250.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca do Austrálie. Je to poprvé, co některý z unijních států využil nová pravidla, podle nichž lze omezit export očkovacích látek od výrobců, kteří nedodržují smlouvy. Informovala o tom agentura DPA.

Britsko-švédský výrobce AstraZeneca je s Evropskou unií ve sporu ohledně zpoždění nasmlouvaných dodávek vakcíny. Týkají se ho proto nová pravidla, která nastavila Evropská komise a která umožňují vývoz vakcín v krajním případě zablokovat. Itálie o tomto kroku informovala Brusel koncem minulého týdne, uvedl list Financial Times.