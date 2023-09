Itálie v kvalifikaci o Euro porazila Ukrajinum, Němci zdolali v přípravě Francii

Praha - Fotbalisté Itálie v kvalifikaci o mistrovství Evropy zdolali doma 2:1 Ukrajinu a připsali si první výhru pod novým koučem Lucianem Spallettim. Ve skupině C se posunuli na druhé místo o skóre před dnešního soupeře. Belgie si na svém hřišti poradila 5:0 s Estonskem, dvakrát se trefil nejlepší střelec kvalifikace Romelu Lukaku. Ve skupině F je blízko postupu rovněž Rakousko, které zvítězilo 3:1 ve Švédsku. V přípravě porazilo Německo v prvním zápase po odvolání trenéra Hansiho Flicka 2:1 vicemistry světa z Francie a Anglie zvítězila 3:1 ve Skotsku.

Itálie v premiéře pod Spallettim remizovala 1:1 v Severní Makedonii, dnes se ale dočkala vítězství díky trefám Frattesiho z 12. a 29. minuty. Třiadvacetiletý záložník Interu Milán se podílel na čtyřech z posledních pěti branek svého týmu (tři góly a jedna asistence). Před pauzou pouze snížil nekompromisní ránou pod břevno kapitán Jarmolenko.

Itálie má stejně bodů jako Ukrajina a Severní Makedonie, která dnes porazila Maltu, odehrála ale o utkání méně.

Belgie proti Estonsku potvrdila roli favorita i díky Lukakuovi, jenž nejprve v 56. minutě křižnou střelou zvýšil na 3:0 a o dvě minuty později přidal další trefu technickou střelou zpoza vápna. Útočník AS Řím má na kontě osm gólů v pěti zápasech.

"Rudí ďáblové" vyhráli potřetí v řadě a vedou skupinu o skóre před Rakouskem. Oba týmy mají sedmibodový náskok na třetí Švédsko a v dalším kole můžou stvrdit postup.

Ve skupině A Španělsko navázalo na páteční vysokou výhru 7:1 v Gruzii a dnes v Granadě deklasovalo 6:0 Kypr. O šest branek se postaralo pět různých střelců. Dva zásahy zaznamenal střídající Ferrán Torres, první gól v národním týmu dali Merino a Baena.

Výběr "La Roja" je v tabulce druhý o šest bodů za stoprocentním Skotskem a o dva body před Norskem, oproti oběma konkurentům má zápas k dobru. Norsko zdolalo na domácím hřišti 2:1 Gruzii díky gólům obou největších hvězd útočníka Haalanda a záložníka Ödegaarda.

Duel skupiny I Rumunsko - Kosovo byl ve 20. minutě přerušen kvůli provokacím domácího "kotle", který vyvěsil transparent "Kosovo je Srbsko" a stejné heslo v úvodu zápasu opakovaně skandoval. Hráči hostujícího týmu následně odmítli v utkání pokračovat, hrát se znovu začalo po takřka hodinové prodlevě.

Kosovo vyhlásilo v roce 2008 nezávislost na Srbsku, které ji ale neuznává. Mezi oběma zeměmi panují napjaté vztahy. Samostatnost Kosova uznává 101 ze 193 zemí Organizace spojených národů včetně USA, Francie, Británie i Česka. Země je řádným členem Mezinárodního olympijského výboru i obou hlavních fotbalových federací FIFA a UEFA, která ale nedovoluje, aby reprezentační týmy a kluby těchto zemí hrály v jejích soutěžích proti sobě.

Němci po Flickově odvolání zdolali v přípravě Francii

Němečtí fotbalisté v prvním zápase po odvolání trenéra Hansiho Flicka porazili v přípravě 2:1 vicemistry světa z Francie. Vítěznou branku vstřelil v 87. minutě záložník Leroy Sané a jeho tým uspěl po pěti utkáních. Anglie zvítězila 3:1 ve Skotsku.

Flick skončil u týmu po sobotním debaklu 1:4 s Japonskem a v Dortmundu byl na lavičce jako hlavní dočasný kouč Rudi Völler. Mistr světa z roku 1990 mohl už ve čtvrté minutě slavit poté, co Müller před bránou zpracoval těžký Henrichsův centr a pohotově zakončil. Zkušený útočník skóroval v národním týmu poprvé od června 2022 a duelu s Itálií.

V 87. minutě Sané zužitkoval Havertzovu kolmici za obranu a překonal Maignana podruhé. Francouzi, na jejichž lavičce náhradníků zůstal celý zápas hvězdný kanonýr Mbappé, v 89. minutě už jen snížili díky Griezmannově penaltě. Němci zdolali dnešního soupeře po šesti zápasech a více než devíti letech.

"Nebylo pro nás jednoduché tuhle negativní sérii, za kterou jsme sami také mohli, snášet. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale emočně to dnes bylo osvobozující," řekl Müller. "Tohle byl balzám na duši - jak pro fanoušky, tak pro nás. Byly to zvláštní dny, o to je lepší, že jsme to zakončili vítězstvím. Rudi nás dnes naladil na zápas a nakonec to fungovalo," uvedl s úlevou brankář Marc-André ter Stegen.

Skotsko se utkalo v Glasgowě s Anglií na počest 150. výročí od prvního vzájemného utkání. Výběr Albionu se ujal vedení dvěma "slepenými" brankami v prvním poločase, trefili se Foden a Bellingham. Po změně stran domácí snížili po Maguireově vlastním gólu, v 81. minutě ale uzavřel skóre anglický kapitán Kane.

Anglie zaznamenala rekordní 600. výhru v mezinárodních utkáních. Skotsko prohrálo po pěti výhrách, díky kterým vede kvalifikační skupinu o Euro a je blízko postupu.

Kvalifikace ME 2024 ve fotbale:

Skupina A:

Španělsko - Kypr 6:0 (2:0)

Branky: 73. a 83. F. Torres, 18. Gavi, 33. Merino, 70. Joselu, 77. Baena.

Norsko - Gruzie 2:1 (2:0)

Branky: 25. Haaland, 33. Ödegaard - 90.+1 Zivzivadze.

Tabulka:

1. Skotsko 5 5 0 0 12:1 15 2. Španělsko 4 3 0 1 16:3 9 3. Norsko 5 2 1 2 7:8 7 4. Gruzie 5 1 1 3 5:13 4 5. Kypr 5 0 0 5 2:17 0

Skupina C:

Itálie - Ukrajina 2:1 (2:1)

Branky: 12. a 28. Frattesi - 41. Jarmolenko.

Malta - Severní Makedonie 0:2 (0:2)

Branky: 5. Elmas, 41. Manev.

Tabulka:

1. Anglie 5 4 1 0 16:2 13 2. Itálie 4 2 1 1 6:4 7 3. Ukrajina 5 2 1 2 6:7 7 4. Severní Makedonie 5 2 1 2 7:12 7 5. Malta 5 0 0 5 1:11 0

Skupina F:

Švédsko - Rakousko 1:3 (0:0)

Branky: 90. Holm - 56. a 69. z pen. Arnautovic, 53. Gregoritsch.

Belgie - Estonsko 5:0 (2:0)

Branky: 56. a 58. Lukaku, 4. Vertonghen, 18. Trossard, 88. De Ketelaere.

Tabulka:

1. Belgie 5 4 1 0 13:1 13 2. Rakousko 5 4 1 0 12:4 13 3. Švédsko 5 2 0 3 11:8 6 4. Ázerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1 5. Estonsko 5 0 1 4 2:16 1

Skupina I:

Švýcarsko - Andorra 3:0 (0:0)

Branky: 49. Itten, 84. Xhaka, 90.+2 Shaqiri z pen.

Izrael - Bělorusko 1:0 (0:0)

Branka: 90.+3 Kanichowsky.

Rumunsko - Kosovo 2:0 (0:0)

Branky: 83. Stanciu, 90.+3 Mihaila. ČK: 42. Muriqi (Kosovo).

Tabulka:

1. Švýcarsko 6 4 2 0 17:5 14 2. Rumunsko 6 3 3 0 9:4 12 3. Izrael 6 3 2 1 7:7 11 4. Kosovo 6 0 4 2 5:8 4 5. Bělorusko 6 1 1 4 4:11 4 6. Andorra 6 0 2 4 3:10 2

Přípravná fotbalová utkání: Genk: Japonsko - Turecko 4:2 (3:1) Branky: 28. a 36. Nakamura, 15. A. Ito, 78. D. Ito z pen. - 44. Kabak, 61. Yildirim. Baku: Ázerbájdžán - Jordánsko 2:1 (1:0) Branky: 45.+1 Machmudov z pen., 79. Dadašov - 57. ar-Rašdán. Glasgow: Skotsko - Anglie 1:3 (0:2) Branky: 67. vlastní Maguire - 32. Foden, 35. Bellingham, 81. Kane. Dortmund: Německo - Francie 2:1 (1:0) Branky: 4. Müller, 87. Sané - 89. Griezmann z pen.