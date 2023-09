Itálie kritizuje Berlín za financování skupin zachraňující migranty v moři

Řím/Berlín - Itálie kritizuje Německo za to, že se rozhodlo financovat skupiny, které organizují záchranu migrantů ve Středozemním moři. Jedné z nich Berlín poskytl 790.000 eur (přes 19 milionů korun). Německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že na příspěvku nevidí nic špatného vzhledem k tomu, že záchrana lidí v nesnázích je právní a humanitární povinností, informovaly agentury Reuters a ANSA. Vláda krajně pravicové italské premiérky Giorgii Meloniové už dříve působení nevládních organizací na moři silně kritizovala a pokusila se ho omezit.

Na konci tohoto týdne italská média informovala o tom, že Německo se rozhodlo poslat peníze na několik projektů nevládních organizací v Itálii, které se týkají pomoci migrantům na pevnině i na moři. "Dostali jsme několik žádostí o financování. Vyhodnocení bylo dokončeno ve dvou případech," řekl mluvčí německého ministerstva zahraničí agentuře Reuters.

Podle agentury ANSA německá organizace SOS Humanity, která provozuje lodě na záchranu migrantů ve Středozemním moři, oznámila, že od spolkové vlády dostane dotaci na své aktivity ve výši 790.000 eur.

Italská vláda dala v reakci na informace médií najevo svou nelibost. Kabinet premiérky Meloniové uvedl, že bude požadovat vysvětlení. "Berlín předstírá, že neví, že tímto krokem vytváří obtíže pro zemi, která by teoreticky měla být jeho přítelem," uvedl v dnešním rozhovoru pro deník La Stampa ministr obrany Guido Crosetto.

Německé ministerstvo zahraničí ale kritiku, která zní z Říma, odmítá. "Zachraňovat lidi, kteří se potápí nebo se dostanou do potíží na moři, je zákonná, humanitární a morální povinnost," uvedlo ministerstvo.

Politickým silám, které tvoří vládu krajně pravicové premiérky Meloniové, se působení nevládních organizací ve Středozemním moři dlouhodobě nelíbí. Vláda na začátku roku schválila nová pravidla, která aktivitu organizací výrazně omezila. Nařizují například lodím vrátit se do přístavu po každé záchraně migrantů, a zakázala jim tak zachraňovat lidi z vícero plavidel za sebou. Organizace navíc poukazují na to, že od úřadů dostávají přidělené přístavy k vylodění migrantů, které jsou velmi daleko od míst jejich nasazení. Ani tato nová opatření však nevedla k omezení migrace. Počet migrantů, kteří připluli do Itálie, se meziročně prakticky zdvojnásobil na 130.000 lidí. Většinou jim pomáhají lodě a jiné prostředky italské pobřežní stráže a námořnictva.