Itálie chce zavést povinné covidové pasy pro všechny zaměstnance

Řím - Itálie se nejspíš stane první evropskou zemí, která bude po všech zaměstnancích požadovat, aby se prokazovali covidovými certifikáty. O novém opatření, podle něhož musí mít každý člověk na pracovišti doklad o očkování proti covidu-19, zotavení z této nemoci nebo o negativním testu na koronavirus, má na svém dnešním zasedání rozhodnout vláda. Ministryně pro regionální záležitosti Mariastella Gelminiová už ve středu řekla, že kabinet chce, aby nová pravidla platila pro zaměstnance ve veřejném i soukromém sektoru.

"Směřujeme k zavedení povinného zeleného pasu nejen pro pracovníky ve veřejném sektoru, ale i v tom soukromém. Očkování je jedinou zbraní, kterou proti covidu máme, a infekci můžeme zvládnout jen tak, že naočkujeme většinu populace," řekla Gelminiová rozhlasové stanici RAI.

Pokud by se vláda Maria Draghiho na novém opatření shodla, začalo by platit pravděpodobně od října. Zaměstnance bez covidového certifikátu by mohl zaměstnavatel dočasně přeložit nebo jim pozastavit plat, není ale jasné, zda by absence dokladu mohla být důvodem výpovědi, napsala agentura Reuters.

Otázka povinných covidových pasů rozděluje italskou veřejnost, jejich hlasitým odpůrcem je například šéf opoziční strany Liga Matteo Salvini. Kritici tvrdí, že jde o omezení osobních svobod a plíživý způsob, jak donutit lidi k očkování proti covidu.

Premiér Draghi se ve středu sešel s vedením odborů, aby mu své plány představil. Šéf odborů CGIL Maurizio Landini poté novinářům řekl, že klíčové je pro něj to, aby testy na koronavirus byly dostupné zdarma pro ty, kdo vakcínu odmítají. "Lidé by neměli platit, aby mohli pracovat," uvedl.

Itálie už v květnu zavedla povinné očkování pro pracovníky ve zdravotnictví, vakcíny musí mít i zaměstnanci v domovech pro seniory. Od nového školního roku platí povinnost prokazovat se covidovými pasy i pro učitele, školní zaměstnance a univerzitní studenty.

Šedesátimilionová Itálie patří v Evropě k zemím, které pandemie zasáhla nejcitelněji. Má nejvíce obětí covidu-19 po Británii, kvůli infekci zemřelo přes 130.000 lidí. Plně očkováno je nyní asi 65 procent populace, 73 procent lidí má alespoň jednu dávku vakcíny.