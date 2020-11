Itálie a Rakousko se dál přou o podobu lyžařské sezony

Řím/Vídeň - Itálie a Rakousko se dál přou o podobu nadcházející lyžařské sezony. Italský premiér Giuseppe Conte dnes zopakoval požadavek, aby se lyžování kvůli pandemii po celé Evropské unii zakázalo a to přinejmenším do ledna. Rakouský kancléř Sebastian Kurz to odmítl. Myšlenku uzavření horských středisek podpořili i francouzský prezident Emmanuel Macron či bavorský premiér Markus Söder. Oba si za to dnes vysloužili kritiku.

"Naším cílem je dospět k jednotné pozici ohledně lyžařských středisek a vánoční dovolené," řekl dnes Conte. "Nemůžeme si tento rok Vánoce v horách dovolit," dodal. O společných pravidlech lyžařské sezony jedná Conte podle svých slov s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

Podle Conteho je třeba zabránit především tomu, aby Italové strávili dovolenou v zahraničí, kde by se mohli nakazit koronavirem, a poté se "nekontrolovaně" vraceli do vlasti. Už v úterý Conte řekl, že by měla lyžařská střediska v EU zůstat kvůli pandemii zavřená aspoň do 10. ledna.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz ale koordinovaný evropský postup odmítl. Opatření v boji proti koronaviru jsou podle něj napříč EU různá a to včetně omezení sportu. "Mohu vám k tomu říci jediné: Když si jde teď někdo sám zaběhat, je to podobně nebezpečné, jako když si jde sám zalyžovat," řekl Kurz. "Když někdo použije vlek, je to podobné, jako když použije hromadnou dopravu," dodal.

Případná koordinace lyžařské sezony napříč EU by podle rakouského kancléře byla "přehnaná". Podle něj jsou výzvy k plošnému uzavření lyžařských středisek spíše přáním některých zemí. "Mluvil jsem s předsedkyní Evropské komise i předsedou Evropské rady a mám dojem, že Evropská unie to nyní nevidí jako svůj úkol," uvedl Kurz.

Rakouská ministryně cestovního ruchu Elisabeth Köstingerová řekla, že lyžařská sezona v Rakousku je jistá. "Naše zařízení už vypracovaly komplexní bezpečnostní koncepty pro lyžařskou dovolenou," uvedla. Pokud by se musela přece jen uzavřít, bude Vídeň podle ministra financí Gernota Blümela požadovat odškodnění.

Zástupce Evropské komise v Rakousku Martin Selmayr uvedl, že členské státy s unijními institucemi debatují o koordinaci lyžařské sezony. "Nakonec ale každý členský stát rozhodne sám o přiměřené rovnováze mezi žádoucí svobodou a zdravotně nezbytnými omezeními," uvedl. "EU nemá v oblasti lyžování žádnou kompetenci, a nemůže tak nic zakázat," dodal.

Podobně jako Conte smýšlí i francouzský prezident Emmanuel Macron, který v úterý oznámil, že lyžařská střediska ve Francii zůstanou s největší pravděpodobností během vánočních a novoročních svátků zavřená.

Také bavorský premiér Markus Söder v úterý řekl, že logické by bylo, kdyby lanovky nefungovaly nikde a dovolená v Alpách by nebyla možná. Dnes si za to vysloužil kritiku.

Pověřenec německé vlády pro cestovní ruch Thomas Bareiss řekl, že paušální zákaz lyžování nepovažuje za dobrý nápad. "Myslím, že je lyžování v určité míře a za jasných kritérií, například při maximálním povoleném počtu denních skipasů, bez problémů možné," uvedl. Podle bavorských vlekařů by měl zákaz pro jejich odvětví "fatální následky".

Odpor vyvolal návrh zavřít přes Vánoce horská střediska i v Itálii a Francii. Šéfové severoitalských regionů vyzvali Conteho, aby se s nimi sešel a jednal. "Jsme naprosto zaskočení a žádáme vyjasnění situace," uvedl v reakci na Macronův výrok Jean-Luc Bloch, předseda francouzské Národní asociace starostů horských středisek. Podle něj by se v případě uzavření lyžařských center v ohrožení ocitlo 120.000 pracovních míst.

Podle dosavadních poznatků na jaře k šíření koronaviru v Evropě přispěli mimo jiné i turisté, kteří se vraceli z lyžařských dovolených v severní Itálii či Rakousku. Velkým ohniskem nákazy bylo například tyrolské středisko Ischgl.