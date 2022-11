Iron Maiden vystoupí 30. května příštího roku na novém turné v Praze

Praha - Kapela Iron Maiden se představí 30. května příštího roku na novém turné v Praze. Během The Future Past Tour zahraje v O2 areně písně z aktuálního studiového alba Senjutsu, z kultovní desky Somewhere In Time z roku 1986 a další klasické skladby. ČTK o tom dnes za pořádající agenturu Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

V Praze skupina, pojmenovaná Železná panna podle středověkého mučicího nástroje, vystoupila letos 20. června v pražském Edenu během světového turné Legacy of the Beast World Tour 2022. Na vyprodaném fotbalovém stadionu podle pořadatelů aplaudovalo hlučné produkci 30.000 diváků.

Na koncertu příští rok v O2 areně zazní dosud nehrané skladby z alba Senjutsu spolu s důrazem na kultovní desku Somewhere In Time. Předprodej vstupenek v cenách od 1790 korun zahájí 9. listopadu.

"Po vydání našeho nejnovějšího alba Senjutsu jsme aktuální Legacy of the Beast Tour trochu aktualizovali tím, že jsme koncert zahájili prvními třemi písněmi z něj, a to v kulisách japonského paláce. Protože nemá příliš smysl to opakovat v rámci turné k albu Senjutsu, přemýšleli jsme o dalších možnostech a rozhodli jsme se vrátit k Somewhere In Time, protože toto turné se neobjevilo v různých retrospektivních turné k historii, která jsme v průběhu let odehráli," uvedl zakládající člen Iron Maiden a baskytarista Steve Harris. "Obzvlášť potěšující také bude, že konečně zahrajeme některé z epičtějších skladeb na Senjutsu, bylo to dlouhé čekání," dodal.

Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli přes 2000 vystoupení v šesti desítkách zemí. První nahrávkou zpěváka Bruce Dickinsona s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast v roce 1982. V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět. V Česku jsou častým hostem.