Irglová s Hansardem zveřejnili první novou píseň od roku 2010

Washington - Irský písničkář Glen Hansard a jeho česká kolegyně Markéta Irglová před svým letním severoamerickým turné zveřejnili první novou společnou píseň od roku 2010. Píseň a videoklip The Answer Is Yes (Odpověď je ano) ukázali v pondělí na sociálních sítích. Podle amerického hudebního časopisu Spin vznikly během uplynulých dvou měsíců v domácím nahrávacím studiu Irglové Masterkey Studios na Islandu, když dvojice připravovala letní koncerty.

Hansard a Irglová, někdejší životní partneři, už loni vyrazili na krátké a úspěšné severoamerické turné, první po téměř 11 letech, tedy od doby, kdy ještě čerpali ze slávy z roku 2008, kdy dostali Oscara za píseň Falling Slowly z filmu Once.

"Naše hudba byla součástí osobních cest a milostných příběhů lidí, a tak jsem chtěla, aby píseň byla poděkováním za to všechno a všechno, co tomu předcházelo. Přála jsem si, aby byla pozitivní a radostná," řekla Irglová americkému časopisu po telefonu z Islandu, kde žije.

V prostřizích ve videoklipu, který produkoval manžel Irglové Sturla Mio Thorisson, jsou i záběry na pozlacenou sošku Oscara nebo na oba zpěváky hrající si se svými dětmi.