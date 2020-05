Index PX pondělní zisky neudržel, nedařilo se finančním emisím

Praha - Index pražské burzy PX přišel o většinu svých pondělních zisků. Jeho hodnota dnes klesla o 1,11 procenta na 868,92 bodu. Dolů ho táhly především finanční tituly. Výraznějšímu poklesu indexu zabránily hlavně akcie technologické firmy Avast. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Ze 12 emisí, které mají vliv na index PX, dnes osm uzavřelo obchodování v červených číslech. Další dva tituly, Kofola a O2 Czech republic, stagnovaly.

Nejvýraznější pokles postihl cenné papíry rakouských finančních institucí. Cena akcií pojišťovny VIG klesla o 4,25 procenta na 496 korun. Akcie bankovní skupiny Erste zlevnily o 2,65 procenta na 500,20 Kč za kus.

Nedařilo se ani dalším dvěma bankovním emisím obchodovaným v Praze. Cenné papíry Monety odepsaly 2,3 procenta a Komerční banky 1,57 procenta.

Naopak mezi ziskové tituly se dnes zařadil Stock a Avast. Akcie likérky Stock zdražily o 1,67 procenta na 66,90 Kč za kus. Cenné papíry technologické společnosti Avast zpevnily o 0,79 procenta na 147,25 koruny.

Koruna dál posilovala, vůči euru zpevnila o desetník

Koruna dnes znovu posílila k oběma hlavním světovým měnám. K euru získala desetník a kolem 17:00 se obchodovala na 27,53 Kč/EUR. Vůči dolaru zpevnila o 30 haléřů na 25,15 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.

Analytička Komerční banky Jana Steckerová očekává, že v mírném posilování by česká koruna mohla pokračovat i v následujících dnech. Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová odhaduje, že pro korunu bude letos nejslabší třetí čtvrtletí. "Na výraznější a hlavně dlouhodobější posílení koruny proti euru pod 27korunovou hladinu si počkáme až do příštího roku," soudí.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,63 27,53 Kč/USD 25,45 25,15

Zdroj: Patria Online