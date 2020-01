IKEA letos v tuzemsku otevře výdejní místa v sedmi městech

Praha - Nábytkářský řetězec IKEA v České republice letos otevře výdejní místa v sedmi městech. Zákazníkům budou dostupná v Hradci Králové, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci a ve Zlíně. Do konce roku by v pražských obchodních domech na Černém Mostě a Zličíně měly vzniknout schránky na vyzvedávání zboží bez časového omezení. Zástupci společnosti to dnes řekli novinářům na tiskové konferenci.

Nová výdejní místa mají sloužit zákazníkům e-shopu, kde IKEA v uplynulém finančním roce zaznamenala růst prodejů o téměř 36 procent. Podle obchodní ředitelky řetězce pro ČR, Slovensko a Maďarsko Federicy Barberisové tak vznikne cenově dostupná alternativa k transportní službě, řekla. Výdejní místa nebude provozovat IKEA, ale externí firma. Na Černém Mostě a Zličíně IKEA zřídí šest schránek různých velikostí. Zákazníci si zde budou moct zboží vyzvednout sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

Firma se bude letos dále věnovat otázkám udržitelnosti. Do roku 2030 chce být plně cirkulární společností. Výrobky vyvíjí tak, aby je bylo možné znovu použít nebo recyklovat. Zabývá se také využitím odpadu, aktuálně testuje použití kávové sedliny ze svých restaurací a bister při výrobě zboží. I své zákazníky chce přimět, aby nábytek znovu používali. Funguje služba Druhý život nábytku, prostřednictvím které je nábytek možné prodat. U firemních zákazníků IKEA testuje pronájem nábytku.

IKEA je švédská nábytkářská firma. V České republice působí od roku 1996, má tu čtyři obchodní domy, dva v Praze, další v Brně a Ostravě. Provozuje zde také internetový obchod. V uplynulém finančním roce, který trval od 1. září 2018 do 31. srpna 2019, v tuzemsku meziročně zvýšila tržby o 6,3 procenta na 10,7 miliardy korun. Obchodní domy navštívilo přes 10 milionů lidí, ti zde nakoupili přes 61 milionů výrobků. Čeští zákazníci utratili v obchodním domě v průměru 1745 korun. V e-shopu průměrná útrata činila zhruba 9186 korun.