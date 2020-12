I sportovce čekají neobvyklé Vánoce, Pastrňák bude dělat salát

Praha - Kvůli současné koronavirové situaci budou mít neobvyklé Vánoce i někteří čeští sportovci. Biatlonisté Markéta Davidová a Michal Krčmář nebudou s rodinou, tenistka Petra Kvitová zase může přes svátky netradičně dlouho zůstat doma. Některé sportovce čeká na Štědrý den zápas - Rizespor s fotbalistou Milanem Škodou nastoupí v turecké lize a v ruské KHL by mohlo být v akci až 13 českých hokejistů. Vítěz ankety o českého Sportovce roku hokejista David Pastrňák z Bostonu bude v Americe poprvé dělat bramborový salát.

"Budou to zvláštní Vánoce. Takové, které pravděpodobně ještě nikdo nezažil. Bude to divné pro nás, co jsme nikdy nezažili válku. Je nouzový stav, musíš dodržovat spoustu nařízení, i když se ti třeba nechce. Ale musíme to nějak zvládnout," uvedl v rozhovoru pro klubový web kladenský hokejista a legendární útočník Jaromír Jágr.

Kvitová vzhledem k současné situaci může zůstat déle v Čechách. "Letos nikdo nevěděl, jak Vánoce budou probíhat. Já jsem ani neměla být doma, měla jsem být dávno v Austrálii. O to si toho vážím víc, že jsem dostala možnost tu být s rodiči, rodinou. Těším se na kapra, bramborový salát, na cukroví a hlavně na pohádky," řekla v nahrávce pro média Kvitová, která skončila pátá ve Sportovci roku.

Více času na Vánoce měla kvůli koronavirové pandemii i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která ještě neabsolvovala v této sezoně žádný závod. "Letošní Vánoce jsou pro mě zvláštní, protože jsem brzy doma. Výjimečně to tak pro mě není stres, nejsou to tři čtyři dny jako normálně. I když mě trápí situace ohledně sportovního života, na druhou stranu jsem ráda, že si tak po 17 letech mohu užít Vánoce," řekla Sáblíková. Stihla napéct i několik druhů cukroví. "Brácha už přijel na košt a říkal, že je to dobré," dodala Sáblíková, která skončila v novinářské anketě třetí.

Biatlonisté strávili dlouhé týdny v "bublině", v níž absolvovali úvodní závody Světového poháru. Krčmáře s Davidovou vzhledem k účasti na exhibici v Ruhpoldingu 28. prosince čekají omezení i na Vánoce.

"Letos budu trávit Vánoce trochu jinak, kvůli tomu covidovému šílenství poprvé nebudu s rodinou. Takže mě poprvé čeká příprava salátu, cukroví jsem naštěstí ještě vyfasovala," řekla Davidová, která ve Sportovci roku skončila devátá. "Je to jiné. Vždy jsme se scházeli celá rodina, letos jen s přítelkyní. Musíme to takhle podstoupit," poznamenal Krčmář.

Vařit se chystá i vítěz ankety Pastrňák, který je už v USA, kde se blíží začátek nového ročníku NHL. "Letos budu dělat můj první bramborový salát a řízek, takže se na to moc těším. Mě vařit baví. Recept mám samozřejmě od maminky. Nákupy těch ingrediencí mě nebaví, to už mám naštěstí za sebou," uvedl Pastrňák. "V Americe jsem strávil už pár Vánoc. Jediná změna je, že zatímco většinou přijeli na Vánoce rodina, brácha, letos bohužel nemůžou," dodal čtyřiadvacetiletý útočník Bostonu.

Vodní slalomář Jiří Prskavec se nejvíc těšil na sladké. "Na Vánoce býváme s manželkou u našich nebo jejích rodičů. U nich se hrozně drží, že cukroví se nejí až do Štědrého dne. To je pro mě hrozně destruktivní, když to člověk před sebou vidí a nemůže to jíst. Doufám, že ji ještě přesvědčím, že letos se začne trošku dřív," smál se Prskavec.

To Jágr plánoval, že se bude hlídat. "Už teď mám 120 kilo a to je před Vánoci. A já miluju sladké, vanilkové rohlíčky. Řízek se salátem, to se ještě dá, ale rohlíčky a sladké, to je pro mě zabiják. Nesmím už přibrat. Teď se navíc dlouho nehraje. Nevím, zda bych ještě zvládl hrát hokej, kdybych měl 125 nebo 130 kilo," poznamenal Jágr.

Někteří sportovci místo vánoční pohody nastoupí na Štědrý den k zápasu. Fotbalového útočníka Škodu čeká s Rizesporem domácí utkání turecké ligy proti Antalyasporu, hokejisty zase duely v KHL. Dokonce pětinásobné české zastoupení je v týmu Chabarovsku.

Své první anglické Vánoce prožijí fotbaloví reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal z West Hamu, které čeká zápas 27. prosince. Mimo Česko stráví svátky i hokejová dvacítka, chystající se v kanadském Edmontonu na start světového šampionátu. Mužstvo tradičně absolvuje vánoční večeři.

"Vánoční svátky si s klukama zpříjemníme, ale děláme hokej proto, abychom hráli, a s tímto musíme počítat. Uděláme si hezké Vánoce spolu," uvedl obránce Radek Kučeřík, který startoval na juniorském šampionátu i před rokem. Turnaj se ale hrál v Česku a tehdejší vedení týmu hráčům na Štědrý den umožnilo setkat se s rodinami.

Fotbalisté v Česku kvůli koronavirové pauze netradičně hrají ligu ještě v předvečer Vánoc. "Určitě to budu sledovat. Dřív to byly už pohádky, teď to budou ligové zápasy," uvedl trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.