Hypotéku má podle průzkumu více než pětina Čechů

Praha - Hypotéku má nyní více než pětina Čechů, tedy téměř 700.000 domácností. Zhruba 90 procent Čechů uvedlo, že situace kolem koronaviru jejich bydlení nijak neovlivnila. Vyplývá to z červnového průzkumu, který dnes zveřejnila Česká bankovní asociace. Letošní rok je zatím co do objemu hypotečních úvěrů rekordní, a to navzdory pandemii koronaviru.

Pouze šest procent respondentů uvedlo, že přišlo o dostatek příjmů na pokrytí výdajů na bydlení například splátky úvěru. V této souvislosti banky přijaly 402.000 žádostí o odklad splátek. Dvě třetiny Čechů si podle říjnového průzkumu myslí, že plošný odklad není třeba prodlužovat, efektivnější je podle nich individuální komunikace.

Objemy hypotečních úvěrů letos dosahují rekordních výsledků. To potvrzují i objemy obchodů bank za letošní září, během kterého banky podle dat Fincentrum Hypoindex poskytly hypotéky za 22,1 miliardy korun, což tento měsíc řadí mezi nejsilnější. Dobré výsledky banky hlásí i v kusech prodaných hypoték. V září jich poskytly 7 872, o tisíc více než v srpnu. Pokud trend zůstane, překoná letošní rok rekordní roky 2016 a 2017, kdy objem prodaných hypoték dosáhl 226 miliard .

Zájem o hypoteční úvěry potvrzuje i průzkum ČBA. V něm téměř desetina respondentů přiznala, že hypotéku plánuje i navzdory koronavirové pandemii. Buď ji plánovali ještě před vypuknutím pandemie, nebo jejich zájem právě pandemie a současné podmínky na trhu podnítily.

Pro Čechy je hypotéka v prvé řadě cestou k vlastnímu bytu či domu, a to ať už jde o ty, kteří hypotéku mají (85 procent) či ty, kteří ji teprve plánují (67 procent). Značná část si pak hypotéku pořídila (12 procent) či plánuje pořídit (17 procent) kvůli rekonstrukci. Desetina Čechů si hypotéku plánuje pořídit za účelem koupi pozemku, komentovala Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C, která pro asociaci průzkum uskutečnila.

Hypotéka se nejčastěji pohybuje od jednoho až dvou milionu korun (36 procent). Obvyklá doba splácení hypoték je podle průzkumu mezi 25 a 30 lety (56 procent), v 17 procentech mezi 20 a 24 lety. Doba splácení je logicky ovlivněna i věkem žadatelů. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 40 let.

Téměř 90 procent respondentů v červnu deklarovalo, že pandemická situace jejich bydlení nijak neovlivnila. Banky očekávají zhoršení finanční situace některých jejich klientů s hypotékami nyní v důsledku druhé vlny pandemie a souvisejících vládních opatření. Jsou pode asociace připraveny s klienty jejich případné potíže se splácením řešit, a to vzhledem ke končícímu zákonnému moratoriu individuální cestou. Tu současně považují za efektivnější než plošné úlevy.

Asociace i banky tvrdí, že individuální posouzení jednotlivých žádostí je vhodnější a pro obě strany užitečnější než plošný odklad. Při něm banka nezkoumá situaci svého klienta. Plošný odklad je tím pádem netransparentní pro obě strany. Banka nemůže přizpůsobit řešení skutečným potřebám daného klienta a posoudit, zda odklad není zbytečný. Klient zase přichází o odborné poradenství, jak by se měl v dané situaci zachovat, vysvětlil poradce asociace Vladimír Staňura.

To, že je v případě problémů se splácením vhodnější individuální domluva s bankou, si podle říjnového průzkumu myslí i více než pětina Čechů. Patří do dvou třetin Čechů, kteří míní, že by plošná možnost odkladu neměla být prodlužována. Plošný odklad by uvítala pouze třetina, zejména mladých, respondentů.