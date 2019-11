Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v říjnu propadla na 2,36 %

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték v říjnu klesla na 2,36 procenta ze zářijových 2,47 procenta. Sazby klesly devátý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla. Nižší sazby pomohly k letošnímu rekordnímu objemu poskytnutých úvěrů.

Banky v říjnu poskytly hypotéky za 16,95 miliardy korun, což je téměř o dvě miliardy více než v září. Ve srovnání s loňským říjnem bylo ale letos poskytnuto o 3563 hypoték méně a objem byl o 7,3 miliardy korun nižší než před rokem. Počet sjednaných hypoték vzrostl v říjnu proti září o 668 na 7027. Sedmitisícovou hranici překonal počet hypoték letos pouze v červnu, kdy si do bank pro ni přišlo 7119 klientů.

"I přes to, že ČNB nechává úrokové sazby na současné úrovni, banky v říjnu pokračovaly v boji o klienta, díky čemuž se tak posunuly i úrokové sazby Hypoindexu na úroveň února 2018. Díky tomu je i vyšší zájem o úvěry na bydlení, což spolu se stále rostoucí cenou nemovitostí má za následek i to, že průměrný hypoteční úvěr překonala hranici 2,4 milionu korun," uvedl specialista Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Cena peněz na mezibankovním trhu se od září postupně zvyšuje, na průměrné úrokové sazbě to ale příliš vidět není, řekl ČTK hypoteční specialista ChytryHonza.cz Daniel Horňák. Banky opět sáhly do svých zisků a i přes rostoucí cenu zdrojů snížily sazby koncovým klientům. Stabilizace trhu, kterou měla přinést zpřísňující opatření ČNB, jež vstoupila v platnost přesně před rokem, tedy zatím podle něj nepřichází.

Ředitel hypotečních úvěrů Raiffisenbank Milan Voldřich upozornil na to, že v listopadu se cena peněz na pětileté fixace dotkla dvou procent, což je o půl bodu více než na začátku října. To už je podle něj velký skok, který se musí do ceny hypoték promítnout v následujících měsících, pokud banky nebudou chtít prodávat hypotéky vyloženě pod svými náklady.

Banky se ke svým úrokovým sazbám hypotečních úvěrů chovaly různě. Tři největší hráči, kteří představují 80 procent trhu, mají podle poradce České bankovní asociace Vladimíra Staňury v tuto chvíli u pětiletých fixací sazby kolem 2,5 procenta. "Zdá se, že v nejbližším období bude klid a úrokové sazby hypoték se příliš měnit nebudou," poznamenal.

Dopad na meziročně nižší objemy sjednaných úvěrů má také překvapivě nízký objem refinancovaných úvěrů v posledních měsících, uvedl analytik společnost 4Fin Josef Rajdl. Zatímco v minulých letech bývalo běžné, že refinancováno bylo 30 procent hypotečních úvěrů, kterým končila fixace, v posledních měsících je tento podíl výrazně nižší.