Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v listopadu klesla na 2,35 pct.

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték v listopadu nepatrně klesla na 2,35 procenta ze říjnových 2,36 procenta. Sazby klesly desátý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla. Nízké sazby i v předposledním měsíci roku podpořily zájem o hypoteční úvěry.

V listopadu poskytly banky 7305 hypotečních úvěrů za 18,3 miliardy korun. Loni v listopadu, kdy se hypoteční trh již začal ochlazovat v důsledku zpřísnění poskytování hypoték ze strany České národní banky, bylo sjednáno 8617 hypoték za 19,5 miliardy korun. Průměrná úroková sazba hypoték byla přitom o 0,43 procentního bodu vyšší než současná.

"Zpomalení prudkého pádu úrokových sazeb má na svědomí zejména to, že některé banky začaly promítat do svých sazeb květnové zvýšení úrokových sazeb. A podle současných kroků jednotlivých bank lze očekávat, že příští měsíc bude po dlouhé době měsíc, kdy sazba Hypondexu opět půjde směrem nahoru," specialista produktového managementu Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

V listopadu kosmeticky upravila hypoteční sazbu směrem vzhůru Raiffeisenbank, a to o 0,06 procentního bodu. Na začátku prosince plošně zdražila hypotéky Hypoteční banka a ČSOB o 0,2 procentního bodu. Česká spořitelna zvyšuje od 19. prosince 2019 úrokové sazby u všech druhů hypoték, a to u všech fixací v průměru o 0,2 procentního bodu. Sberbank naopak sazby hypoték snížila pro pětiletou, sedmiletou a desetiletou fixaci se splatností pět až 30 let.

Letos v listopadu poprvé překonala průměrná hypotéka 2,5 milionu korun. Důvodem jsou především stále rostoucí ceny nemovitostí. Průměrná hypotéka se drží nad dvěma miliony korun již od listopadu 2016.

"Listopad bývá z hlediska zájmu o hypotéky silný měsíc, to se potvrdilo. V kusech i objemech bylo prodáno nejvíce hypoték v tomto roce," uvedl ředitel hypoték v Raiffeisenbank Milan Voldřich. Svědčí to podle něj o tom, že se hypoteční trh postupně zotavuje.

"Lidé i přes rostoucí ceny nemovitostí naplno využívají nižších úrokových sazeb u úvěrů, které banky nyní nabízejí. Úrokové sazby našly své dno, ale odrazit se od něj bude velmi těžké," řekl ČTK analytik ChytryHonza.cz Daniel Horňák.

Díky velké konkurenci si již nějaký čas banky ukrajovaly více ze svých marží, upozornil regionální ředitel společnosti 4fin Vratislav Jůza. Nárůst zdrojů financování hypoték bank byl podle něj již neudržitelný a ty začaly od listopadu zvyšovat sazby. Některé banky sazby ještě nezvedly, jen neposkytují individuální slevy jako dříve, takže pro koncového klienta i tak k faktickému zdražení došlo. Větší nárůst průměrné sazby tak nastanou až v lednu a únoru 2020, dodal.