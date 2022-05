Hvězdné léto pod žižkovskou věží otevře 28. června komedie Na útěku

Praha - Letošní ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží na letní scéně Divadla Kalich otevře 28. června komedie Na útěku s Carmen Mayerovou a Terezou Kostkovou. První premiérou letošního ročníku se 30. června stane francouzská komedie z prezidentské pracovny s názvem S pravdou ven. Herce Petra Rychlého a Luboše Veselého v ní režíruje Ondřej Rychlý. Do 7. září je naplánováno téměř 60 divadelních představení a koncertů. Diváci se mohou těšit na hosty, jako jsou například Iva Janžurová, Jana Paulová s Václavem Vydrou, Petr Čtvrtníček s Jiřím Lábusem nebo Oldřich Kaiser. Novináře o tom dnes informoval mluvčí pořádajícího Divadla Kalich Jaroslav Panenka.

Zahajovací premiéra čtvrtého ročníku akce je zároveň prvním titulem dlouhodobé spolupráce, na které se s Rychlým dohodl producent Divadla Kalich Michal Kocourek. "Co se týká hraní v létě, nejsem v tom nováčkem. Kdysi jsem hrával na Hradě Shakespearovské slavnosti nebo na otáčivé scéně v Českém Krumlově, kde ještě v současné době hraju představení Ženy Jindřicha VIII., a musím říct, že si to vždycky užívám, protože ti diváci jsou úplně jiní. Jsou natěšení, pokud je dobré počasí, ale je to i adrenalin, kdy se hrál v dešti," řekl ČTK Petr Rychlý.

Režisérem představení S pravdou ven je Rychlého syn Ondřej. "Volba na mého syna Ondřeje není o zametání cestiček otcem, ale viděl jsem jeho skvělé představení Mrk, které zrežíroval v Divadle v Dlouhé. Moc se mi líbilo. Bylo vidět, jak skvěle pracoval se souborem. A tak mě napadlo ho požádat o spolupráci. Navíc se těším na střet dvou vidění divadelního světa. A láká mne jako otce si zkusit práci se synem. Věřím, že nás to může obohatit. Co se týče Luboše Veselého, to není můj nápad, to už je práce mého syna Ondry," podotkl Petr Rychlý.

Nepřízeň počasí scénu pod žižkovskou věží neohrozí, protože je také letos krytá lehkou střechou chránící diváky před deštěm i slunečními paprsky.

Vedle komediálních titulů i novinek pořádajícího Divadla Kalich, Komorního divadla Kalich a Divadla Palace program nabídne také tituly Saturnin, Caveman, Můžem i s mužem, Dva nahatý chlapi, Carmen Y Carmen, Hrdý Budžes, jevištní talk show Jana Krause a Honzy Dědka. Své koncerty také odehrají Tomáš Klus, Ondřej Havelka s Melody Makers nebo 4TET, největší hity Karla Gotta zazpívají v programu Jdi za štěstím Bohuš Matuš a Marian Vojtko. Sobotní dopoledne budou patřit pohádkám.

Druhou letní premiérou Hvězdného léta pod žižkovskou věží bude 12. července společná inscenace Jany Paulové a Václava Vydry Nikdy není pozdě, v níž se představí v šesti rolích. Třetí novinkou v programu je výše uvedená komedie Na útěku. Očekávaná je také obnovená premiéra představení Petra Čtvrtníčka a Jiřího Lábuse Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?, která se uskuteční 9. srpna. Představení vzniklo jako reakce na odposlechy fotbalových funkcionářů z roku 2005. Bezmála 80 minut "intenzivní oslavy českého jazyka" diváky seznámí s tím, komu volal fotbalový funkcionář Miroslav Pelta a co chtěl, proč si hráči dělají na hlavách komedie, co jsou "takový ty notičky" a komu je potřeba šáhnout na švába. "Je to 76. repríza, zasahovat do toho jako autor mohu, ale ono se vždycky něco přihodí, u nás, ve světě, na ligových hřištích... uvidíme, co přinese léto," řekl Čtvrtníček k tomu, zda budou text k obnovené premiéře aktualizovat.

Pelta byl letos v listopadu nepravomocně odsouzen odsouzen k šesti letům nepodmíněného trestu, pěti letům zákazu činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionovému peněžitému trestu.