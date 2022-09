Hurikán Ian míří nad Floridu, mohl by zesílit na čtvrtý stupeň z pěti

Havana/Washington - Hurikán Ian dnes ráno udeřil na západní část Kuby a zesílil na třetí kategorii z pěti. Informovalo o tom americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Kubánské úřady nechaly kvůli živlu v oblasti evakuovat na 50.000 lidí, napsala agentura AP. Bouři doprovází vydatné srážky a silný vítr. Podle dostupných informací nikdo nepřišel o život. Zhruba po pěti hodinách se Ian začal opět přesouvat nad moře a směřuje k americké Floridě, kde úřady vyzvaly k evakuaci na 2,5 milionu obyvatel. Než dorazí nad Floridu, mohl by Ian nad mořem zesílit na hurikán kategorie čtyři, píše AP.

Kubánské úřady nechaly evakuovat z provincie Pinar del Río, v níž se pěstuje velká část kubánského tabáku, na 50.000 lidí a nechaly otevřít kryty. Oblast zasáhly silné srážky, místy spadlo až 200 milimetrů na metr čtvereční. Záplavy nejhůře postihly pobřeží na jihozápadě a severozápadě ostrova. Poryvy větru dosahovaly až rychlosti 208 kilometrů za hodinu, uvedla AFP.

Hurikán Ian zesílil během rána na třetí kategorii z pěti. Na sociálních sítích se objevily snímky zaplavených ulic a silnic, stromů vyvrácených i s kořeny, popadaných sloupů elektrického vedení, palem ohýbaných větrem a liduprázdných ulic. Podle kubánské státní televize citované agenturou AFP jsou oblasti Pinar del Río a Artemisa bez proudu.

"Pustošení a zkáza. Prožili jsme hodiny hrůzy. Nezůstalo tu nic," řekl jeden z obyvatel Pinar del Río svému synovi, novináři místní televize, který o tom informoval na sociálních sítích.

Očekává se, že by Ian mohl zesílit až na čtvrtou kategorii a ve středu by měl podle předpovědí udeřit na západní pobřeží Floridy. Podle meteorologů je velmi pravděpodobné, že hurikán postihne oblast u měst Tampa a St. Petersburg. Tam se poslední silný hurikán vyskytl v roce 1921. Úřady vyzvaly obyvatele, aby považovali hrozbu hurikánu za vážnou. Hladina oceánu by se v okolí obou měst mohla zvednout až o tři metry a v oblasti se očekává na 250 milimetrů srážek na metr čtvereční.

Obyvatelé Floridy těsně před příchodem hurikánu dostávali pytle s pískem, stáli fronty před obchody s potravinami, skupovali balenou vodu. Rybáři vytahovali své lodě z vody. Floridský guvernér Ron DeSantis vyhlásil celostátní stav nouze a na pomoc se zvládáním hurikánu povolal 5000 vojáků národní gardy, dalších 2000 jich je v pohotovosti v sousedních státech, píše AP.

Prezident Joe Biden nařídil ministerstvu vnitřní bezpečnosti a Federální agentuře pro řešení krizových situací (FEMA), aby koordinovaly pomoc v případě pohromy a pomohly ochránit životy a majetek. Prezident kvůli bouři odložil návštěvu Floridy plánovanou na dnešek. Kvůli hurikánu americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) už dříve zrušil dnešní start rakety Space Launch System (SLS) z Kennedyho vesmírného střediska.