Hrozně si téhle výhry ceníme, ale práce nekončí, prohlásil sparťan Tomášek

Liberec - Na patrně největší odpor soupeře v dosavadním průběhu čtvrtfinálové série proti Liberci narazili v dnešním třetím utkání hokejisté Sparty. Zlomili ho až gólem Romana Horáka 29 sekund před vypršením základní hrací doby. Velkou herní pohodu při něm potvrdil útočník David Tomášek, jenž byl díky nahrávce strůjcem obou branek Pražanů. Za tři zápasy letošního play off si tak polepšil už na osm bodů za tři góly a pět asistencí.

"Právě o tomhle je play off. Hraje se do poslední sekundy a já jsem strašně rád, že jsme našli cestu k výhře my. Ukázalo to naši sílu a i nějaké poučení z těch let minulých. Hrozně si toho ceníme, ale práce nekončí. Tohle byl úkaz toho, že si to musíme zasloužit," řekl Tomášek v rozhovoru s novináři.

Horáka při vítězném gólu našel v přesilovce dokonale. I to bylo potvrzením jeho výtečné formy. "Hned v tom prvním utkání jsem měl štěstí, jak mi to tam napadalo. Snažím se to nějak udržet, využít toho sebevědomí a pomoci tak týmu. Jsem rád, že to i dneska vyšlo, jen doufám, že to bude pokračovat i dál," přál si.

"Ale já jsem hlavně rád, že máme celkově dobrou atmosféru v týmu a spoustu zkušených kluků, takže za to může vzít opravdu úplně kdokoliv a kdykoliv. Hrozně se mi líbí, jak všichni táhneme za jeden provaz," dodal Tomášek.

Zejména v první dvacetiminutovce bylo dobře patrné, o jak důležitý bod s ohledem na vývoj série se hraje. A podle toho se na ledě místy také zajiskřilo. "Oni s tím také musí něco udělat, musí přitvrdit. Hlavně v první třetině to bylo dost vyhrocené, pak je to o tom, kdo ty emoce udrží a zůstane v pěti. A my máme natolik zkušené mužstvo, že lídři promluvili a pak to bylo také vidět," konstatoval Tomášek.

Sparťané mají velkou motivaci završit postup a nechat čtvrtfinálovou sérii za sebou už v sobotu, kdy je na programu zápas číslo čtyři. "Rozhodně to chceme ukončit hned v sobotu, není nač čekat. Je před námi jedinečná příležitost a určitě čekáme, že to bude ten nejtěžší krok. Zároveň máme ještě spoustu věcí, které chceme upravit a zlepšit. Tak je do zítra zlepšíme," ujistil Tomášek.

Pražanům může hodně pomoct zkušenost z loňska, kdy byli právě s Libercem v opačné situaci. Prohrávali 0:3, ale semifinálovou sérii nezabalili a dotáhli ji až do rozhodující sedmé bitvy. "V tomto ohledu pomůže všechno. V týmu je tady většina kluků, co to zažila na vlastní kůži. Věřím tomu, že tyhle nabrané zkušenosti nám opravdu pomůžou. Navíc máme i zkušené trenéry, v týmu jsou hráči, co zažili největší turnaje nebo hráli NHL. Půjdeme si za tím naplno a uvidíme, jak to dopadne," řekl Tomášek.