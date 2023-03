Hrobka Brassovy rodiny v Dolním Podluží se po opravě otevře lidem

Dolní Podluží (Děčínsko) - Obec Dolní Podluží na Děčínsku částečně opravila hrobku rodiny Brassových od významného vídeňského architekta Viktora Luntze. Po dokončení rekonstrukce má starostka Adéla Macháčková v plánu památku zpřístupnit veřejnosti. Řekla to ČTK. Poprvé by do ní mohli lidé nahlédnout letos či příští rok na Dušičky. Na vyžádání se budou konat i prohlídky. Počin je navržen na Památku roku za Ústecký kraj.

Mauzoleum se nachází na místním hřbitově od konce 19. století. Továrník Gustav Brass, který v obci v objektu číslo 31 zřídil barvírnu a níťárnu, dal hrobku postavit k uctění památky svého syna. Ten zemřel v 18 letech v Litoměřicích, kde studoval. Honosná novogotická stavba je unikátní zejména tím, že ji navrhl významný architekt, jenž například navrhoval kostel sv. Františka s Asissi ve Vídni. "V Česku neexistuje jiná jeho realizace, v tom je to zvláštní," upozornila Macháčková. V hrobce nakonec našli místo posledního odpočinku také manželé Brassovi, jejich dvě dcery byly po válce odsunuty do Německa. Macháčková uvedla, že se obci nikdo z příbuzných rodiny neozval. Je možné, že jsou všichni již po smrti.

Od roku 2020 je hrobka na seznamu kulturních památek, ještě ten rok se Dolní Podluží společně s památkáři pustili do její obnovy. "Začali jsme očištěním a zjištěním skutečného stavu, hledáním restaurátora a přípravou restaurátorských záměrů," uvedla starostka. Mauzoleum má nová vitrážová okna, obnovenou střechu a věžičku. Na stavbu se vrátily chybějící prvky a zanedlouho k nim přibude také kovový lustr, jenž odolal rabování. Do té doby se ještě obec chystá opravit vnitřní i vnější omítky a obnovit stropní malbu. "Naši předkové měli moc rádi barevné věci, což me překvapilo. Takže strop byl vymalovaný jako hvězdné nebe," řekla Macháčková. Do hrobky se také po opravě vrátí zachovaný sarkofág. "Podluží není bohaté na nějaké nemovité historické památky, takže to málo, co tu máme, třeba tu hrobku, si zaslouží zachovat pro budoucí generace," uzavřela starostka.

Opravy obec vyšly na 2,7 milionu korun, částečně rekonstrukci pokryly dotační prostředky. Zhruba dva miliony korun bude stát další část obnovy.

Další historické mauzoleum je v Krásné Lípě. Jde o hrobku významného průmyslníka Augusta Dittricha. Zájem o ni projevilo město, které ji má v plánu opravit. Současný majitel, spolek Omnium, se dostal do insolvence, jeho aktivity navíc vyšetřuje policie.