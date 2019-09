Hřib: Vláda musí splnit podmínky, pak lze mluvit o vládní čtvrti

Praha/Ústí nad Labem - Stát musí dostavět vnější okruh, přispět Praze na vnitřní okruh a postavit nemocnici. Teprve pak může začít diskuse o stavbě vládní čtvrti. Novinářům to dnes řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Premiér Andrej Babiš (ANO) není podle primátora zvyklý, že s ním někdo nesouhlasí, komentoval úterní neúspěšnou schůzku, z níž premiér odešel. Hřib odmítl kritiku opozice, že škodí hlavnímu městu. Vláda chce v Letňanech postavit čtvrť až pro 10.000 úředníků, potřebuje k tomu pozemky města.

"Já naprosto chápu, že panu premiérovi leží na srdci blaho úředníků a že jim chce postavit nové kanceláře, ale doufám, že všichni chápou, že mě leží na srdci především blaho Pražanů a že řeším prioritně problémy Prahy jako takové," řekl Hřib.

Postoj města se podle primátora nemění a nadále trvá na zmíněných požadavcích. Navíc podle něho nejde o témata, o nichž by se mělo diskutovat. Nedorozuměním je, že premiér se domnívá, že jednání již začala, uvedl. "Dokud tyto vstupní podmínky nejsou splněny, tak žádné jednání nezačne," řekl Hřib. Podle primátora požadavky nejsou přemrštěné, neboť jakákoliv výstavba v Letňanech není možná bez toho, aby byly silniční okruhy dokončeny.

Babiš dnes řekl, že s Hřibem již nebude jednat a osloví zbylé pražské radní. Také uvedl, že jednání s primátorem působí zúčastněným trauma. "Pan premiér asi není zvyklý, že s ním někdo nesouhlasí, což se mu v holdingu nestávalo často," řekl Hřib. Na schůzku s premiérem se prý vydal proto, aby mu řekl, ať městu neposílá žádné nabídky, dokud stát nesplní podmínky. Zároveň uvedl, že Babiš za sebe může poslat náhradníka, ten se ale dozví totéž co premiér.

Babiš v létě Hřiba ujistil, že stát bude financovat vnější okruh

Premiér Andrej Babiš (ANO) v červenci dopisem, který poskytl ČTK, pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) ubezpečil, že stát bude financovat výstavbu vnějšího okruhu. O vnitřním okruhu a nemocnici byl ochoten jednat, po dohodě s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) ale preferoval místo nemocnice výstavbu nového traumacentra při Fakultní nemocnici (FN) Královské Vinohrady. Hřib dnes novinářům řekl, že diskuse o úřednické čtvrti v Letňanech, kterou požaduje vláda, může začít až poté, co stát splní požadavky hlavního města.

Hřib se s Babišem dostal do sporu po úterní premiérově návštěvě Letňan, kde mimo jiné právě uvedl, že namísto nemocnice by tam mohlo být traumacentrum. Hřib to označil za naivní. Praha za pozemky požaduje kromě nemocnice také dostavbu Pražského okruhu a příspěvek na dobudování vnitřního okruhu a metra D. Plán vlády se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice, magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat.

Babiš Hřibovi v nabídce z 8. července napsal, že stát bude financovat vnější okruh a že v případě realizace základní varianty, kterou navrhlo ministerstvo dopravy, by šlo o investici ze státního rozpočtu přes 68 miliard korun. Ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) žádal o to, aby záležitost urychlil a okruh byl dokončen co nejdříve. Zároveň na Hřiba apeloval, aby magistrát a úředníci městských částí byli dostatečně součinní. "Největší časová zdržení při přípravě vnějšího okruhu spočívala v neplatných územně plánovacích dokumentací hlavního města Prahy, jejíž jste pořizovatelé," uvedl Babiš.

K požadavku Prahy, aby stát financoval vnitřní městský okruh, Babiš napsal, že je ochoten o něm jednat, přestože jde o komunikaci ve vlastnictví hlavního města. Pro financování se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem, což Babiš zopakoval i v úterý. Podle Hřiba stát PPP projekty stavět neumí.

V případě výstavby nemocnice Babiš uvedl, že se nebrání jednání za podmínky, že s ní budou souhlasit dotčené nemocnice, zdravotní pojišťovny a Středočeský kraj. Preferoval ale výstavbu traumacentra při FN Královské Vinohrady. "Tato nemocnice v současné době provozuje největší pražské traumacentrum a má připraven, včetně stavebního povolení, projekt výstavby nového komplexu traumacentra. Realizaci této investiční akce doposud bránil nedostatek finančních prostředků. Existuje možnost, že se tento problém podaří odstranit a výstavba by mohla být po dohodě s hlavním městem Prahou a s jeho podporou započata," poznamenal předseda vlády.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.

Babiš i opozice kritizují Hřiba kvůli jednání o vládní čtvrti

Projekt úřednické čtvrti v pražských Letňanech bude pokračovat, řekl během návštěvy Ústeckého kraje premiér Andrej Babiš (ANO). Nehodlá už ale dál jednat s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), nýbrž obešle pražské radní. Z jednání s Hřibem má člověk podle Babiše jen psychické trauma. Primátor po úterním jednání s premiérem prohlásil, že Praha kvůli plánované úřednické čtvrti v Letňanech nedostane od státu vůbec nic, což Babiš dnes odmítl. Podle opozičních ODS a ANO se primátor při jednání o vládní čtvrti chová arogantně. Hřib se k tématu vyjádří na dnešní tiskové konferenci, ze které bude ČTK od 14:30 vysílat živý videopřenos.

"Nepravdu říkal pan primátor. Znovu opakuji, že zveřejním všechny dopisy, obeznámím všechny radní, aby se seznámili s naší nabídkou," uvedl dnes Babiš. Nabídka státu podle něj prospěje Pražanům, protože vznik úřednické čtvrti uvolní byty a budovy, jež mohou sloužit jako muzea.

"Já se obrátím na radní a nechť Praha si to řeší. Budeme v projektu pokračovat a uvidíme, jestli to stávající vedení magistrátu bude řešit nebo si počkáme na další, ale pro mě už s panem primátorem smysl jednat nemá, s ním se nedá jednat, protože pak z takového jednání má člověk velké psychické trauma," dodal předseda vlády.

Babiš s Hřibem v úterý jednali o možném vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné stanice metra C v Letňanech. Magistrát za to požadoval, aby stát výměnou za pozemky přispěl na dostavbu severovýchodní části Pražského okruhu a vnitřního okruhu a postavil novou nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce.

"Vysvětloval jsem panu primátorovi, že Praha žádnou nemocnici nepotřebuje. Ptali jsme se všech ředitelů nemocnic, Praha je předimenzovaná, ale potřebuje traumacentrum," řekl dnes premiér. Dodal, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) platí vnější okruh Prahy a primátor má písemně nabídku, že stát zaplatí vnitřní okruh hlavního města, a to formou tendru na PPP, tedy formu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. "A samozřejmě bychom hradili i dohodu s investorem," uvedl premiér.

Opozice: Primátor se při jednání o vládní čtvrti chová arogantně

Primátor Hřib se podle opozičních ODS a ANO při jednání s premiérem Babišem o možné vládní čtvrti v Letňanech chová arogantně. Místo toho by měl vyjednat pro Prahu co nejlepší podmínky a o projektu s předsedou vlády dále jednat. ČTK to řekli předsedové opozičních zastupitelských klubů Alexandra Udženija (ODS) a Patrik Nacher (ANO). Vláda chce v Letňanech postavit čtvrť pro až 10.000 úředníků. Praha za pozemky požaduje, aby stát postavil vnější silniční okruh a nemocnici a přispěl na vintřní okruh a metro D.

"Arogantní jednání pana primátora, které předvádí, a to i vůči nám jako opozici, tak způsobí, že Praha v budoucnu nedostane od státu ani korunu. Zodpovědný primátor by si měl sednout a vyjednat co nejlepší podmínky. On by se měl především starat o to, aby pro město získal co nejvíc peněz," řekla Udženija.

"Bojovému postoji primátora upřímně nerozumím. Jednání jej asi zastihlo v rozpoložení, kdy bojuje proti všem, včetně svých koaličních partnerů (Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu), ať už šlo o mýtné nebo daň z nemovitosti, jinak jeho postoji nerozumím," řekl Nacher.

Stát přišel podle Nachera s návrhem, který je výhodný pro obě strany. Podobnou cestou se podle něj vydaly i další metropole. "Je to trend, který zlepšuje chod státních úřadů a uvolňuje provoz v centru," řekl. Kromě budov pro úředníky by podle něj v Letňanech vznikly i byty a občanská vybavenost. "Je to win-win situace," dodal.

O stavbě vládní čtvrti by mělo vedení města s premiérem a vládou jednat. "Má se o tom nejdříve jednat a mluvit o tom, jak by to vůbec vypadalo, co by tam vzniklo. Ale ne stylem, kterým to dělá pan primátor," řekla Udženija.

Předseda TOP 09 Pospíšil považuje spor Hřiba s Babišem za chybu

Spor primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o stavbu vládní čtvrti v Letňanech je politická chyba. Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) jako koaliční partner Pirátů o včerejší schůzce primátora s premiérem nevěděly a jejich mediální přestřelka Praze nepomůže. ČTK to dnes řekl předseda zastupitelů Spojených sil a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Předseda zastupitelů Prahy Sobě (PS) Jan Čižinský uvedl, že ANO by mělo pomoci s dostavbou okruhu a vládní čtvrť označil za marketingový projekt. V Praze vládnou Piráti, Spojené síly a PS.

"Mediální přestřelka hlavnímu městu nepomáhá, musí se hledat řešení. Vidím to jako politickou chybu. S premiérem Babišem se na mnoha věcech neshodnu, ale Letňany není možné řešit bez dohody s vládou," řekl Pospíšil.

O schůzce Pospíšil podle svých slov nevěděl. Navíc na ni nebyl pozván ani náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09), který má na starosti územní rozvoj. "Jednání pana primátora byla politická akce, která nemohla nic vyřešit, už jen proto, že na ní nebyl jako odborník pan docent Hlaváček," řekl Pospíšil.

Kromě vlády je podle něj při řešení výstavby v Letňanech jednat také s příslušnými radnicemi. "Na tom intenzivně pracuje Petr Hlaváček, proto mě, znovu říkám, překvapuje, že na schůzku nebyl pozván a ani jsme o ní nikdo nevěděli," dodal Pospíšil. TOP 09 podle něj podporuje výstavbu, ale nechce, aby v Letňanech vzniklo pouze místo pro úředníky, ale aby se jednalo o plnohodnotnou čtvrť.

Čižinský zdůraznil důležitost dostavby okruhu. "Pražané a Středočeši nepotřebují nesmyslné marketingové předvolební projekty, ale možnost dostat se po okruhu, kam potřebují. Po čtyřech promrhaných letech, by se hnutí ANO mohlo spolu s námi snažit lidem pomoci alespoň teď, namísto, aby si je bralo jako rukojmí," uvedl Čižinský.