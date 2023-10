Hradec vyhrál na ledě Kladna v prodloužení, rozhodl Lalancette

Kladno - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 8. kole extraligy na ledě Kladna 4:3 v prodloužení a posunuli se na páté místo tabulky. Rytíři, kteří ani ve čtvrtém domácím utkání v sezoně nedokázali vyhrát, se posunuli na předposlední místo tabulky. Utkání rozhodl v čase 64:47 Christophe Lalancette.

V sestavě domácích se poprvé objevil útočník Smoleňák, který se do mateřského klubu vrátil v týdnu právě z Hradce Králové. Východočeši naopak premiérově nasadili teprve patnáctiletého forvarda Novotného, který se stal historicky šestým nejmladším hráčem v soutěži.

V úvodu byli aktivnější Rytíři, hostující brankář Kiviaho ale výraznější šance likvidovat nemusel. V 7. minutě byl vyloučený Smoleňák, z brejku se ale prosadili domácí. Jejich radost však trvala krátce. Rozhodčí gól Plekance po kontrole u videa neuznali s odkazem na kontakt Sideroffa s finským brankářem. Vyloučili ale Okuliara za faul na kanadského útočníka, jehož střelu Plekanec dorážel.

Bezbrankový stav se změnil až ve 23. minutě, kdy Procházka obral o puk Lalancettea a překonal Kiviaha. O 81 sekund později již vedli domácí 2:0. Klepiš našel před brankou volného Tralmakse a lotyšský útočník nezaváhal. Stejně jako Procházka si připsal druhý gól v sezoně.

Dvě inkasované branky Východočechy nabudily a výrazně přidali v útoku. A podařilo se jim vyrovnat. Nejprve se prosadil pohotovou dorážkou debutující Novotný, jenž se tak stal nejmladší střelcem v extraligové historii a poté překvapil Bowa v kladenské brance střelou z téměř nulového úhlu Okuliar. Slovenský reprezentant skóroval již posedmé v sezoně.

Středočeši v závěru druhé třetiny začali být opět nebezpeční v útočném pásmu a ve 44. minutě se dostali i do vedení. V bleskově využité přesilové hře si druhý gól v utkání připsal Tralmaks. Hradečtí ale dokázali rychle odpovědět a pohotově zakončující Zachar vyrovnal.

Oba týmy mohly rozhodnout v početních výhodách, čtvrtou branku ale přidat nedokázaly. Došlo tak na prodloužení, které ukončil 13 sekund před možným koncem Lalancette.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Skrbek (Kladno): "Do utkání jsme vstoupili velice dobře, byli jsme aktivní, vytvářeli jsme si šance. Poté přišla vyloučení a soupeř srovnal hru. Ve druhé třetině se nám podařilo vstřelit dva góly a mohli jsme přidat i třetí, ale brankář to chytil asi ramenem. Pak jsme po nedůrazu dostali gól na 2:1, trochu nešťastný na 2:2 a soupeř se vrátil do hry, byl aktivnější. Ve třetí třetině byly šance na obou stranách, dali jsme na 3:2, ale bohužel jsme po nedůrazu v předbrankovém prostoru dostali na 3:3. V prodloužení jsme si vypracovali dvě šance, ale zase bohužel skóroval soupeř. Neodehráli jsme špatné utkání, ale bohužel jsme opět nenašli cestu k vítězství. Máme jen jeden bod, což není vzhledem k utkání úplně ideální."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "První polovinu zápasu bylo Kladno jednoznačně lepší, silné na kotouči, vytvářeli si spoustu šancí a nás v zápase držel Kivi (brankář Kiviaho). Paradoxně jsme začali hrát za stavu 0:2, po druhém gólu Kladna jsme našli nohy, začali jsme bruslit a uhrávat souboje. Postupně jsme se vrátili do zápasu. Chtěl bych ocenit tým, že přestože jsme dostali chvíli před koncem gól na 3:2, tak se znovu dokázali zmobilizovat a zabojovat o výsledek. Vážíme si toho, že bereme dva body."

Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 3:4 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 23. M. Procházka, 24. Tralmaks (Klepiš, Jarůšek), 44. Tralmaks (Ticháček, Plekanec) - 27. A. Novotný (M. Chalupa, Pilař), 31. Okuliar (Šťastný, Freibergs), 47. Zachar (R. Pavlík, F. Pavlík), 65. Lalancette. Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:7, navíc Martenet - P. Marcel oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 2641.

Kladno: Bow - Dotchin, T. Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček - Sideroff, Plekanec, Frolík - Jarůšek, Klepiš, Tralmaks - Strnad, Pytlík, O. Bláha - Smoleňák, Melka, M. Procházka. Trenér: O. Vejvoda ml.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, P. Marcel - Šťastný, Zachar, R. Pavlík - Jasper, Tamáši, Okuliar - Jergl, Lalancette, Perret - A. Novotný, Pilař, M. Chalupa. Trenér: T. Martinec.