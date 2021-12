Hradec oplatil Motoru porážku, čtvrtý triumf v řadě trefil Lev

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové potvrdili v zápase 30. kola extraligy dobrou formu a připsali si čtvrté vítězství v řadě. Proti Českým Budějovicím ale ztratili vedení 2:0, díky trefě Jakuba Lva ze čtvrté minuty prodloužení ale získali alespoň dva body za výhru 3:2.

Hradecký klub společně s fanoušky před utkáním poděkoval bývalému kapitánovi Jaroslavu Roubíkovi, jenž v prvoligové éře válel ve městě necelých devět sezón. I legenda druhé nejvyšší soutěže pak téměř půl zápasu sledovala jednoznačnou dominanci Mountfieldu.

Hned po čtyřech minutách hry ji potvrdil Jergl, jenž dorazil Jankovu střelu. Hostům moc nepomohla ani čtyřminutová přesilovka po faulu Kellyho Klímy, větší šanci měl paradoxně ve vlastním oslabení Pech, jenž málem přetlačil váhavého brankáře Kiviaha při rozehrávce.

Minutu před odchodem do šaten navíc Motor chyboval v útočném pásmu a k tomu ještě zaváhal brankář Hrachovina, jenž nevyjel proti kotouči. Lamper ho potrestal bekhendovým blafákem.

Lev či dorážející Oksanen mohli jasný obraz hry potvrdit hned po přestávce, jenže domácího favorita jako by zasekla krátká přestávka vynucená opravou plexiskla. A přizpůsobil se hodně rozvážnému tempu nejstaršího týmu extraligy.

Stačila totiž jediná minuta, aby České Budějovice pracně vybudovaný hradecký náskok vymazaly trefami dvou veteránů. Sekvence chyb v rozehrávce pustila Holce k nepovedené střele, kterou sebral Novotný a snadno obkroužil Kiviaha. V další akci vrátil Pech kotouč Gulašovi a kapitán Motoru z první překvapil gólmana ranou mezi betony.

Hokejová nuda pokračovala i proto, že přesilovky v neděli ani jednomu týmu výhodu nepřinášely. Vyjma nápadité akce trojky hradeckých rychlíků rozvířila emoce jen Gulašova sekera do rozkroku Lva, kterou rozhodčí naštěstí pro hosty neviděli.

Vítěze zápasu určilo až prodloužení, které ukončila třetí šance. Jergl i Gulaš své druhé trefy večera shodně odmítli, razantní střelou přes obránce uspěl až Lev. Mountfield tak oplatil Motoru porážku z prvního vzájemného utkání v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Půlku zápasu jsme hráli velmi dobře. Měli jsme dobrou energii a pohyb, drželi se na kotouči a šli do vedení 2:0. Velká škoda, že jsme neodskočili v přesilovkách, které se nám nedařily. Tam jsme mohli utkání zlomit. Ve druhé třetině jsme během kritické minuty dostali dva góly a trošičku to na nás padlo, Budějovice vyrovnaly hru. Potom rozhodovaly maličkosti. Nakonec jsme hodně rádi za druhý bod a vítězství si vážíme, protože Budějovice mají kvalitní tým."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Hradec měl lepší nasazení i pohyb a udělali jsme pár chyb, proto jsme prohrávali 0:2. Od druhé třetiny jsme ale pohyb i forčeking zlepšili, vybojovali pár puků a dostali se do utkání dvěma rychlými brankami. Pak už byl zápas vyrovnaný a mohl jít na obě strany. Soupeř našel v prodloužení cestu, jak získat bod navíc, ale myslím, že to bylo kvalitní utkání s dobrým pohybem."

Mountfield Hradec Králové - Motor České Budějovice 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Jergl (Perret, Jank), 19. Lamper (Pilař), 64. Lev (Jergl, Blain) - 34. J. Novotný (Holec, Piskáček), 35. Gulaš (Pech, Vráblík). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla – Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Orsava - Lamper, Koukal, Pilař. Trenér: T. Martinec.

České Budějovice: Hrachovina - Percy, Štich, Vráblík, Bindulis, Piskáček, Šenkeřík, Štencel - J. Ondráček, D. Voženílek, Vondrka - Gulaš, Pech, Holec - M. Beránek, J. Novotný, Abdul - Karabáček, M. Hanzl, Venkrbec. Trenér: Modrý.