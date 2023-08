Hradec Králové zdolal Zlín a vyhrál i druhý duel na novém stadionu

Hradec Králové - Fotbalisté Hradce Králové v pátém kole první ligy porazili na svém hřišti Zlín 2:0. Domácí poslal do vedení v první minutě nastavení úvodního dějství obránce Adam Gabriel, jenž se trefil premiérově v ligové sezoně. Pojistku přidal v 74. minutě další bek Daniel Horák. Zlín se po výhře Českých Budějovic nad Bohemians 1905 (3:0) propadl s jediným bodem na poslední místo tabulky, "Votroci" jsou devátí.

Východočeši navázali na vítězství 5:1 proti Českým Budějovicím a na novém stadionu zvládli i druhý zápas. "Ševci" v nejvyšší soutěži pošesté za sebou nevyhráli, stejný počet zápasů nezdolali ani dnešního soupeře.

Hradec Králové byl v prvním poločase aktivnější, až na Pilařovu nepřesnou střelu z nadějné pozice se ale hrálo bez šancí. Až v nastaveném čase přetáhl Kodeš centr na zadní tyč, kde Gabriel přeskočil dva obránce a hlavou poslal míč za Dostálova záda. Dvaadvacetiletý pravý bek dal třetí ligový gól v kariéře.

Zlín poprvé prověřil gólmana Bajzu až v 50. minutě, Senegalec Ndiaye ale trefil ze střední vzdálenosti jen prostředek brány. Brzy nato sáhl kouč hostů Vrba k trojitému střídání, po kterém jeho tým výrazně ožil. Po hodině hry se dostal do šance jeden z nových mužů na hřišti Slončík, jeho parádní volej směřující do sítě obětavě vyhlavičkoval stoper Leibl.

Slončík mohl srovnat i v 72. minutě, míč ale poslal z úhlu jen do boční sítě. Střídající hráč se tak prosadil až na druhé straně. Krejčí po brejku připravil míč proti noze Horákovi a třiadvacetiletý obránce podruhé překonal Dostála. Horák navázal na zásah ze zápasu s Českými Budějovicemi a jako první z týmu dal v ligové sezoně druhý gól.

Zlín už se na odpověď nezmohl a jen potvrdil, že má společně s Jabloncem a Bohemians se třemi vstřelenými góly nejhorší ofenzivu v soutěži. "Votroci" udrželi premiérové čisté konto v ligovém ročníku.

Hlasy trenérů po utkání:

Jozef Weber (Hradec Králové): "Jsem rád, že jsme potvrdili předchozí domácí výhru s Českými Budějovicemi. Dnes přijel soupeř s úplně jinou organizací hry, věděli jsme, že to bude z hlediska ofenzivy těžší. Složitě jsme se dostávali do šancí, ale musím kluky pochválit, že jsme byli dostatečně trpěliví. Pomohli jsme si dlouhým autem a silou jsme dotlačili míč do brány, tím se utkání úplně změnilo. Když Zlín prostřídal po hodině hry, tak jsme měli s jejich rychlými hráči problémy, proto jsme museli reagovat. Uklidnila nás až druhá branka, pak už jsme to dohráli bez větších problémů."

Pavel Vrba (Zlín): "Určitě jsme nebyli slabší tým, ale je pravda, že ve finální fázi byl Hradec důraznější. Když už jsme si vytvořili gólovou šanci, tak jsme z protiútoku dostali druhý gól a bylo rozhodnuto. Soupeř naposledy vyhrál doma 5:1, i kvůli tomu jsme možná měli přílišný respekt. Na druhou stranu jsme domácí nepustili do žádné gólové příležitosti, což se změnilo až na konci prvního poločasu. Jsme zklamaní, v tomhle zápase jsme měli na body."

FC Hradec Králové - FC Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 45.+1 Gabriel, 74. Horák. Rozhodčí: Starý - Kotík, Dresler - Machálek (video). ŽK: Kodeš, Klíma - Fantiš, Reiter. Diváci: 8567.

Sestavy:

Hradec: Bajza - Klíma, Heidenreich, Leibl (66. Ševčík) - Gabriel, Kodeš, Dancák (46. Rada), Krejčí (82. Juliš) - Kučera, Pilař (66. Horák) - Vašulín (90. Čech). Trenér: Weber.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba, Čelůstka (79. Kovinič) - Kolář (59. Slončík) - Reiter (59. Vukadinovič), Janetzký, Tkáč (86. Žák), Fantiš - Ndiaye (59. Dramé). Trenér: Vrba.