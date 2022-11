Hradec Králové potřebuje v odvetě osmifinále LM dohnat těsné manko

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové budou v dnešní odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Färjestadu usilovat o smazání jednobrankového manka a postup mezi nejlepší osmičku. Úvodní utkání v minulém týdnu na ledě švédského celku přes vedení 3:1 prohráli 3:4. Bitva na východě Čech začne v 17:30.

"Samozřejmě nejsme spokojení s tím, že jsme první zápas prohráli, protože si myslím, že i v průběhu zápasu bylo vidět, že jsme mohli přivézt daleko víc. I když samozřejmě pro oko diváka i pro všechny je to pěkný výsledek. A pro nás je i do odvety zajímavý. Pořád máme šanci, ale stále je v nás ten pocit, že jsme měli alespoň bod přivézt, když jsme vedli 3:1 a celkově jsme hráli do té doby velice slušně," řekl asistent trenéra Tomáš Hamara.

Poražený finalista ročníku 2019/20 moc touží po tom, aby si cestu vyřazovacími boji prodloužil. "Motivace je velikánská. Byl by to určitě obrovský úspěch a zase by nám to všem moc pomohlo. Dodalo by nám to zase trochu více sebevědomí a o něco větší sílu," přemítal Hamara.

Pro hráče Mountfieldu bylo přes porážku důležité zjištění, že se s úřadujícím švédským šampionem mohou herně měřit a odehrát s ním vyrovnané utkání. "Je to určitě povzbuzující, ale my jsme si to vyzkoušeli již v základní skupině, kde jsme měli stoprocentně těžké soupeře. Už i s Frölundou jsme odehráli dva parádní zápasy. Takže si myslím, že když to kluci vezmou za správný konec a plní věci, které po nich chceme, máme šanci hrát s každým a nemáme problém, ať jsou to švédské celky, či nejlepší týmy u nás v extralize," zdůraznil Hamara.

Hlavní sílu soupeře vidí v zakončení. "V tom jsou velice dobří a pohotoví, umí to. Ale celkově jde o dobrý tým. Jsou šikovní na kotouči, jsou na tom velice dobře bruslařsky, technicky, v osobních soubojích, siloví... Jen těžko se tam hledají slabiny," připustil. "Druhou věcí pak ale je, že jsme dostali čtvrtý gól v oslabení. Nesmíme jim dávat zbytečně podobné šance a nebýt zbytečně vylučovaní," doplnil Hamara.

Po prvním utkání na severu Evropy stihli Královéhradečtí dvě vystoupení v bojích o extraligové body. Zatímco v pátek porazili Litvínov (3:0), v neděli prohráli v Třinci (1:4). "Je složité mluvit o nějakém přepínání ze švédského hokeje na ten český v extralize a zpátky. Spíš je to o nějaké únavě ze všeho toho cestování."

"Já si myslím, že to je pořád o tom, jak k tomu přistoupíme my a jak se k tomu postavíme. Nesnažíme se nic moc měnit. Každý zápas bychom měli jít naplno a ukázat sílu. Vždy chceme soupeři vnuknout náš hokej a systém, co chceme hrát. Musíme být pořád na špičkách, neustále ve střehu a pořád hrát, co chceme," řekl Hamara.