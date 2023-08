Hradec Králové otevřel proti Budějovicím nový stadion

Hradec Králové - Fotbalový Hradec Králové dnešním zápasem 3. kola první ligy s Českými Budějovicemi otevřel nový stadion v městské části Malšovice. Východočeši od návratu mezi elitu hráli poslední dvě sezony domácí duely v azylu v Mladé Boleslavi. Nejvyšší soutěž se dnes do Hradce Králové vrátila po více než šesti letech. V sezoně 2016/17 se hrálo ještě na starém Všesportovním stadionu, na jehož místě nová aréna stojí.

Pořadatelé měli před utkáním za vytrvalého deště problémy s výpadky proudu, půl hodiny před výkopem se ale situace uklidnila a naplánovaný začátku duelu v 18:00 se nakonec stihl. V úvodu zápasu ale nefungovaly velkoplošné obrazovky s časomírou.

V nové aréně oproti původnímu Všesportovnímu stadionu není prostor kolem hřiště pro atletickou dráhu a zastřešené tribuny pevně uzavírají hrací plochu ze všech stran. O osvětlení se starají především ikonická "lízátka", která se nad královéhradeckým stadionem tyčí od roku 1975. Kompletně nové je zázemí stadionu. Aréna by měla splňovat kategorii UEFA 4 pro mezinárodní utkání.

"Mezi městem Hradec Králové, které je vlastníkem stadionu, a FAČR je už od února 2022 podepsáno memorandum, že na stadionu budou hrát i české reprezentační výběry. Jen co proběhne schválení stadionu také ze strany UEFA, některý z národních týmů na něm nastoupí," uvedl předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek na webu FAČR.

Stavbu i následné otevření stadionu provázely komplikace. Město Hradec Králové stavbu na místě polorozbořeného Všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes 15 let. Projekt za 763 milionů korun včetně DPH nabral zpoždění, začal předloni v srpnu a původně měl být hotový k 30. červnu. K tomu ale nedošlo.

Až ve středu vydal stavební úřad kolaudaci na větší část stadionu, díky čemuž se mohlo odehrát dnešní utkání. Město mohlo uzavřít dohodu se zhotovitelem o převzetí užívání větší části stavby, kterou by mělo kompletně převzít do konce srpna. Do té doby budou probíhat zbývající práce.

Po středečním potvrzení konání zápasu se během pár minut doprodaly vstupenky a tribuny pro 9300 diváků jsou dnes zaplněné. Město zareagovalo na velký zájem o akci posílením linek MHD a dopravou zdarma pro návštěvníky utkání.

Ve východních Čechách se letos otevřel už druhý nový stadion. V únoru začal své domácí zápasy ve zrekonstruované aréně hrát také další z prvoligových klubů Pardubice