Hradec Králové by si měl fotbalový stadion převzít s měsíčním zpožděním 31.7.

Hradec Králové - Město Hradec Králové by si nový fotbalový stadion mělo od stavebních firem převzít 31. července. Následně 5. srpna by na něm městský prvoligový klub FC Hradec Králové měl sehrát první mistrovský zápas. ČTK to řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Zpoždění předání stadionu tak oproti termínu ve smlouvě bude jeden měsíc.

"Zhruba od poloviny července na stavbě probíhají jednotlivá kolaudační řízení. Nemáme informace, že by termín 31. července byl ohrožen," uvedla primátorka. Slavnostní otevření stadionu pro veřejnost je naplánováno na 3. září.

Uplatnění sankcí z titulu měsíčního nesplnění termínu dokončení stavby je podle primátorky předmětem jednání. "Pokud se máme bavit o sankcích nebo o nějakém protiplnění, tak musíme být zajedno v tom, jak sankce jsou vysoké, o jaké hodnotě se bavíme, což je nyní předmětem jednání," dodala.

Stavba arény za 650 milionů korun bez daně začala v srpnu 2021. Buduje ji konsorcium v čele se společností Strabag. Jde o největší stavbu v novodobé historii města. Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes 15 let. Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacitu bude mít 9300 diváků.

Předáním stadionu městu však stavební práce na stadionu a v jeho okolí neutichnou. Město předpokládá, že do stadionu ještě vloží asi 120 milionů korun, aby z něj vytvořilo víceúčelouvou arénu nejen pro fotbal. Na stadionu by měla například vzniknout lezecká stěna, přibýt tělocvičny a posilovny, atletický tunel, venkovní amfiteátr i další vybavení umožňující pořádat v areálu i velké kulturní akce. Stadion by měl dostat také speciální nasvětlení. Půjde o práce, které stávající smlouva se Strabagem neobsahuje.

Město také počítá s vybudováním parkovacího domu pro kola či fotovoltaikou. Pro pořádání velkých koncertů na hrací ploše město pořídí speciální desky na ochranu trávníku. V plánech je také vybudování podchodu pod silnicí mezi stadionem a parkovištěm u koupaliště Flošna. "Většinu multifunkčních prvků dokončíme nejpozději do konce příštího roku. Některé komplikovanější části však budeme budovat až do roku 2028," uvedl Řádek. Na investice do dalších funkcí arény má město dotaci 100 milionů korun od kraje.