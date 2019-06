Hrad Valdštejn má výstavu filmových kostýmů z husitské trilogie

Turnov (Semilsko) - Hrad Valdštejn v Českém ráji má po dvou letech opět výstavu filmových kostýmů. Tentokrát z husitské trilogie režiséra Otakara Vávry z 50. let minulého století. Výstava připomíná 595 let od obsazení hradu Janem Žižkou z Trocnova a 600 let od první pražské defenestrace, která zažehla husitské bouře, uvedl za hrad Radim Štícha.

Letní výstava kostýmů před dvěma lety zvedla hradu návštěvnost asi o pět procent, tehdy byla zaměřená na známé televizní pohádky. I tentokrát jsou filmové rekvizity zapůjčené z Barrandov Studia. Všechny kostýmy je možné vidět v biliárním sále pod aehrenthalskou terasou, budou tam až do konce letních prázdnin. Podle Štíchy vybírali oděvy, které měly na sobě ve Vávrově trilogii herecké legendy. V trilogii hráli i Karel Höger, Zdeněk Štěpánek, Miloš Kopecký či Ladislav Pešek.

"Vávrovy velkofilmy sice byly do jisté míry kritizované za určitý propagandistický náhled, ale bylo to i tím, v jaké době byly natočeny. Na svou dobu to ale byla monumentální díla, i co se týká výpravy, kostýmů a samozřejmě zachycení bitevních scén," řekl Štícha. Doplňkem výstavy jsou zbraně z filmové husitské trilogie či velké obrazy zachycující výjevy z husitské doby. Speciálně pro tuto výstavu je namaloval jablonecký malíř Josef Vokál.

Upoutávkou na výstavu je na prvním hradním nádvoří dobový sedlácký vůz, ze kterého v 15. století kališníci konstruovali známou vozovou hradbu. U Klasicistního domu na druhém nádvoří jsou navíc panely s důležitými informacemi z husitské doby, včetně časové osy s klíčovými daty. "Pro dětské návštěvníky je připravena řada doprovodných aktivit jako například puzzle s husitskou tématikou či speciální pracovní list se zajímavými úkoly. Nechybí ani fotokoutek s velkoformátovým plakátem Jana Žižky," dodal Štícha.

Hrad Valdštejn patří mezi nejnavštěvovanější památky v Libereckém kraji, ročně si ho prohlédne kolem 60.000 turistů. Hrad založil kolem roku 1260 rod Markvarticů, který ho držel asi do roku 1380. Další majitelé, páni z Vartenberka, ho měli do počátku husitských válek. Obsazení hradu husity, následně loupeživými rytíři a časté střídání majitelů bylo příčinou, že se hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. Opuštěn byl od konce 15. století, byl vyhořelý a zničený. K nové slávě ho pozvedli Valdštejnové, po Albrechtu z Valdštejna jim patřil dalších 200 let.