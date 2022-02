Hrad by měl mít v rozpočtu 420 milionů, o část peněz možná přijde

Praha - Kancelář prezidenta republiky by měla mít v letošním rozpočtu na výdaje 420,1 milionu korun. To je proti rozpočtu schválenému na loňský rok o 2,7 milionu korun méně. Důvodem je úbytek peněz z evropských fondů určených na financování projektů v lánské oboře. Návrh rozpočtu Hradu dnes doporučil schválit sněmovní rozpočtový výbor. Z celkových 23 přítomných členů výboru hlasovalo pro návrh 20 poslanců, tři se zdrželi. Žádný návrh na změnu rozpočtu Hradu ve výboru dnes nezazněl. Vládní koalice chce ale podat pozměňovací návrh, který v rámci škrtů v rozpočtu odebere část peněz i Hradu.

Současný návrh rozpočtu prezidentské kanceláře je stejný jako návrh, který předložila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Důvodem je, že základní parametry rozpočtu Hradu schválil v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech již loni v květnu sněmovní rozpočtový výbor. Obě vlády, současná i bývalá, pak tyto údaje zapracovaly do návrhu rozpočtu, jak jim ukládá zákon. Poslanci nicméně mají lhůtu do pátku na to, aby podávali v rozpočtovém výboru pozměňovací návrhy k rozpočtu. Výbor je projedná v příštím týdnu, až bude posuzovat doporučení sněmovních výborů k jednotlivým kapitolám rozpočtu.

Předseda klubu TOP 09 a člen rozpočtového výboru Jan Jakob řekl ČTK, že poslanci vládní koalice připravují pozměňovací návrh, který má v sedmi kapitolách rozpočtu seškrtat celkem asi 100 milionů korun. Jde o sedm institucí, kterým návrhy základních parametrů rozpočtu podle zákona schvaluje rozpočtový výbor. Vedle prezidentské kanceláře, Sněmovny a Senátu jde o Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář veřejného ochránce práv, Ústavní soud a Národní rozpočtovou radu. Návrh chtějí koaliční poslanci předložit do výboru v pátek. "Na rozpočtovém výboru jsme sice schválili tento původní návrh minulé vlády (jinak to nyní nešlo), ale podáme k němu pozměňovací návrh, který bude pro prezidentskou kancelář znamenat další úspory," napsal Jakob na svém twitterovém účtu.

Vlastní úřad prezidentské kanceláře má podle návrhu vyčleněno 134 milionů, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány je celkem určeno přes 241 milionů. Na platy a ostatní platby za odvedenou práci je určeno 191 milionů korun. Na plat prezidenta je určeno 3,6 milionu korun.

Běžné výdaje mají činit zhruba 368 milionů, na investice má jít téměř 52 milionů korun. Pro Správu Pražského hradu je na investice vyčleněno 30 milionů, na investice v lánské oboře téměř 22 milionů korun. Například na rekonstrukci svahů v lánské oboře má jít 12 milionů korun, na rekonstrukce tamních cest tři miliony a na rekonstrukce správních budov přes dva miliony korun.