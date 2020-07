Hráči po celém světě o víkendu chytili téměř miliardu pokémonů

Hra Pokémon GO na mobilním telefonu - ilustrační foto.

Hra Pokémon GO na mobilním telefonu - ilustrační foto. ČTK/AP/Richard Vogel

Tokio - Bezmála miliardu pokémonů tento víkend chytili fanoušci hry pro chytrá zařízení Pokémon Go při virtuálním festivalu, kterého se po celém světě zúčastnily miliony hráčů. Na svých stránkách to uvedli pořadatelé akce Pokémon Go Fest 2020.

Festival, který se minulý rok konal v Chicagu, Jokohamě a anglickém Dortmundu, byl letos čistě virtuální - hráči si po zakoupení vstupenky mohli zahrát kdekoliv po celém světě. Podle společnosti Niantic, která spolu s japonským výrobcem herních konzolí a videoher Nintendo a firmou Pokémon hru vytvořila, průměrně každý z účastníků ušel 15 kilometrů.

Hra pro chytrá zařízení Pokémon Go přišla na trh v roce 2016. Hráči v ní na principu takzvané rozšířené reality ve skutečném světě pomocí mobilů objevují a loví populární animované postavičky. Největší popularitu hra zaznamenala v prvních měsících po svém masovém rozšíření. Zatímco na některých místech si pochvalovali, že jim hra zvyšuje návštěvnost, jinde ji zakazovali kvůli riziku úrazů či smrti lidí zírajících do telefonů a nevěnujících se nástrahám reálného světa kolem.