Houslista Svěcený na prahu šedesátky změnil své priority

Praha - Houslista Jaroslav Svěcený říká, že na prahu šedesátky nebilancuje. Tento věk ale vzal jako důvod k zastavení a k promyšlení, co bude dělat dál. Pohled na život postupně změnila jeho životní situace, když před dvěma lety čelil složitým zdravotním i osobním problémům, což změnilo jeho priority. "Člověk si musí uvědomit, že v určitém věku všechno v životě už taky nemusí stihnout," řekl Svěcený ČTK.

"Přestal jsem se pořád za něčím honit a chci se zabývat i věcmi mimo hudbu, abych neznal jenom hotel, letiště a koncertní sál. Samozřejmě bez hudby nemohu být a v době zákazu koncertů trpím, ale dříve jsem byl nastavený jen na práci, byl jsem šílený workoholik, a to je teď na čase změnit," řekl Svěcený.

Houslista a propagátor klasické hudby absolvoval operaci, po které mu lékař doporučil, aby přemýšlel o tom, jak sám sebe svým životním stylem ničí. "V tomhle jsem teď jiný člověk. Byl jsem na dně a musel jsem nějaké věci totálně změnit, ale hudba mě z toho dostala. Hudba je léčivá a housle mě vrátily zpátky," uvedl.

Svěcený, který je spoluzakladatelem několika tuzemských festivalů, letos mezi dvěma vlnami pandemie koronaviru stihl vystoupení na Kláštereckých hudebních pramenech, Tónech Chodovské tvrze, Jihočeských Nových Hradech a litoměřických Žhavých strunách. "Tyto festivaly byly naštěstí v létě, ale přišel jsem o všechny narozeninové koncerty, které jsem musel přeložit na příští rok. Takže šedesátiny budu slavit hodně dlouho. Nevím, z jakého důvodu je náš obor zakázaný, když se na našich koncertech nikdo neopíjí a publikum je ohleduplné," posteskl si držitel Zlaté plakety prezidenta republiky, kterou obdržel před deseti lety u příležitosti svých padesátin.

K letošním 60. narozeninám, které připadnou na 8. prosince, Svěcený vydal dvojalbum Way of Life s filmovou a populární hudbou, swingem, jazzem i klasikou. Nahrávky natáčené s dámským symfonickým orchestrem Bon Art Pops Orchestra mu pomáhal vybrat producent a kamarád Richard Liegert. "S Richardem jsme natočili desku, která má čtyři žánry, ale všechny jsou v aranžích pro housle a orchestr. Můj dědeček byl kapelník a houslista, takže mám multižánrovost v krvi,"řekl Svěcený. V minulosti vedle hraní děl Ludwiga van Beethovena, Johannese Brahmse nebo Antonína Dvořáka spolupracoval s interprety, jako jsou Marta Kubišová, Rudolf Rokl, Petr Malásek, skupina Jablkoň, Vašo Patejdl nebo Pavel Větrovec.

Na albu Way of Life jsou skladby, jež složili Paul McCartney, John Barry, Ennio Morricone, Christina Perriová, Richard Rodney Bennett, Ástor Piazzolla, Elton John, Sting nebo Sergej Rachmaninov. Nechybí ani známá skladba Schindler's list (Schindlerův seznam) od amerického tvůrce filmové hudby Johna Williamse. Hudbu proslavenou Spielbergovým filmem upravil Svěcený pro dvoje housle a orchestr, druhé housle dotočil playbackem. "Když jsem měl tu čest setkat se s Williamsem v USA, řekl mi, že si to neumí představit. Nahrávku však po poslechu schválil," řekl Svěcený.

Znalec historie a stavby houslí, který byl v roce 2008 jmenován soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje, na svůj narozeninový den v pražském klubu Violino vymyslel 'okénko kulturního setkávání'. "Místo guláše, svíčkové nebo asijských specialit budu rozdávat kulturu. Zahraju na housle nebo bude znít reprodukovaná hudba. Lidé si v úterý odpoledne mohou za dodržení všech předpisů přijít do Krakovské ulice pro desku nebo si nechat podepsat plakáty. Vymyslel jsem vlastně takové setkání v době, kdy se lidé nesetkávají," konstatoval houslový virtuos.