Housata z Rohozné farma už prodává naplno, prodej zdržel covid-19

Rohozná (Jihlavsko) - Housata z husí farmy v Rohozné na Jihlavsku už zájemci kupují naplno. Opatření proti koronaviru prodej zdržovala v první polovině dubna, pak se začal vracet do zaběhnutých kolejí, řekl ČTK farmář Josef Tříska. Housat by se mělo v Rohozné i letos vylíhnout okolo 30.000. Odhadnout se podle Třísky zatím nedá to, jak se bude epidemie vyvíjet dál a zda neztíží podzimní prodej vykrmených hus.

"Každý rok zastavujeme tak 1500 hus na podzimní výkrm," uvedl Tříska. Minulá léta měla farma vyprodáno, většinu hus ale chtějí zákazníci kolem svátku svatého Martina. Kdyby byl tou dobou omezený prodej kvůli viru, těžko by se podle farmáře hledal jiný odbyt. "Půjdeme do toho rizika," řekl.

Letošek nebyl pro chovatele klidný ani zkraje. V lednu byla na Vysočině poprvé potvrzená ptačí chřipka, onemocněla drůbež v malém chovu na Žďársku. Opatření proti ptačí chřipce ale musela husí farma udělat už při jejím dřívějším výskytu jinde v Česku. "V ptačí chřipce už jsme trénovaní," uvedl Tříska.

V únoru poničila vichřice v Rohozné desítky budov. "Ta nás naštěstí nepostihla, i když centrum vesnice je vzdušnou čarou zhruba 300 metrů od nás," řekl farmář. Dodal, že se pak stálí zákazníci ptali, jestli je farma v pořádku a jestli budou housata. "Ubezpečovali jsme je, že všechno poběží. Netušili jsme, že za pár týdnu nastane další pohroma, ten koronavirus," dodal.

Farma v Rohozné má chovné hejno hus jako jediná na Vysočině, čítá okolo 2000 husí. Vejce snášejí od února. Na začátku března vložili pracovníci do umělé líhně prvních asi 4000 vajec. Pak byl ale vyhlášený nouzový stav. Lidé začali volat, že neví, jestli a kdy si objednaná housata vezmou. Váhal i velký rakouský odběratel, který vykrmuje husy pro restaurace.

Housata se líhnou od 10. dubna. "Ale naštěstí v půlce dubna se už situace kolem koronaviru začala uklidňovat," uvedl Tříska. Farmáři také s housaty dvakrát vyjeli do Německa. "Zákazník si pro ně měl přijet, ale jako fyzická osoba nemohl přes hranice. My jako podnikatelé jsme ven vyjet mohli," vysvětlil.

Chov hus je v Rohozné od roku 1974, dřív patřil zemědělskému družstvu. Jako rodinná farma funguje jedenáctým rokem, zabývá se i výkrmem kuřat. Letošní sezonu zatím Tříska hodnotit nechtěl. "Začátek byl všelijaký, ale zatím to zvládáme," uzavřel.