Hory o víkendu zaplnili lyžaři, byly ideální podmínky i počasí

Praha - Skiareály v Česku o víkendu zaplnili lyžaři, podmínky i počasí byly po dlouhé době ideální nebo velmi dobré. Na své si přišli sjezdaři i běžkaři. Kvůli náporu rekreantů mířících za sportem ale v sobotu dopoledne zkolabovala doprava do hlavních krkonošských středisek Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a Janské Lázně. Dnes odpoledne pak provoz některých areálů začal ovlivňovat sílící vítr, který do ČR směřuje od západu a podle meteorologů by v dalších hodinách mohl na horách, zejména na severu země, dosáhnout až síly orkánu.

Po oba víkendové dny bylo na horách většinou slunečno, teploty okolo nuly a povrh sjezdovek vylepšil sníh, který připadl v týdnu. Například v krkonošských areálech toho využily desetitisíce lyžařů. V Peci pod Sněžkou mohli lidé i na nově otevřenou zábavní trať Funline, na Černohorskou sáňkařskou cestu a v Janských Lázních na snowtubing. Běžkaři měli k dispozici přes 50 kilometrů upravených tratí v okolí Černé a Světlé hory, Pece pod Sněžkou a Velké Úpy.

Zájem o lyžování byl také v Jizerských, Orlických a Krušných horách. Třeba v Čenkovicích lyžovalo o víkendu zhruba 10.000 lidí a podle provozovatelů byly podmínky nejlepší za celou zimu. Na Klínovci bylo lyžařů tolik, že se u lanovek tvořily fronty. Jedna z nich byla navíc dnes odpoledne kvůli sílícímu větru uzavřena. Běžkaři mohli v Krušných horách vyrazit na více než 90 kilometrů tras. Upraveny byly i desítky jizerskohorských běžeckých tratí, i když část Jizerské magistrály obsadili účastníci Jizerské 50.

Naopak na Šumavě běžkaři ideální podmínky kvůli nedostatku přírodního sněhu zatím nemají. Jedinou možnost mají v Německu v Bretterschachtenu, kde je 15 kilometrů upravených stop, nebo na Modravě, Kvildě a Zadově. V okolí Železné Rudy se tratě neudržují. Šumavské sjezdovky ale sjížděly stovky lidí. Například na Špičáku o víkendu bylo asi 2400 lidí. Provozovatelé velkých šumavských středisek se dnes začali připravovat na možné komplikace kvůli blížícímu se orkánu.

Úspěšný víkend mají za sebou také Jeseníky, kde za poslední dva dny napadlo přes 30 centimetrů sněhu a do hor zamířili nejen sjezdaři, ale i skialpinisté, běžkaři, bobisté. Červenohorské sedlo nebo Branná na Šumpersku zaznamenaly nadprůměrnou návštěvnost. Tisíce lidí se vystřídaly o víkendu i na sjezdovkách v Karlově na Bruntálsku.

Výbornou návštěvnost hlásily i další moravské areály jako skicentrum Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku nebo areál Troják na Kroměřížsku. Výborné podmínky k lyžování měli lidé také ve skiareálu Bílá, kde víkend hodnotí provozovatelé jako jeden z nejhezčích v této zimě. Podobně mluvili i provozovatelé zimních středisek na Vysočině, kam dorazily v sobotu a dnes stovky lyžařů.