Chotěšov (Plzeňsko) - Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů a obec Chotěšov obnovily památník 11 obětem 100 let staré tragédie v dole August v Týnci, který je na hřbitově v obci. Chotěšov s 2800 obyvateli za to letos dostal od Plzeňského kraje zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladnou obnovu památek a staveb na venkově. ČTK to dnes řekl starosta Luděk Rosenberger.

"Dostali jsme cenu trochu za cizí projekt. Před třemi lety vznikl hornický spolek, který navazuje na tradici těžby černého uhlí v okolí obcí Zbůch, Nýřany, Chotěšov a Mantov. A my máme na hřbitově památník důlnímu neštěstí, které se tu před 100 lety stalo," uvedl. O pomník se nikdo nestaral a chátral. Spolek požádal obec o výpůjčku a spravuje ho. "A provedli tam, i za finanční pomoci obce, celkovou rekonstrukci a udělali z toho pěkné místo na hřbitově," řekl starosta. Ocenění bylo spojené s finanční odměnou 10.000 korun, kterou zástupci obce na pietním aktu spolku darovali, aby ho mohl dále vylepšit.

Na bíle omítnutém památníku širokém asi deset metrů jsou jména všech 11 obětí. Původně tam byly i keramické fotografie, ale nyní jsou tam už jen jména a data narození a úmrtí.

Spolek bývalých horníků a příznivců hornictví vznikl v březnu 2015 a má sídlo ve Zbůchu. Jeho členové se setkávají. Těžba uhlí v plzeňské pánvi, která trvala přes 200 let, skončila 31. března 1995 v posledním dole Krimich II. Spolek sdružuje obce Bělá nad Radbuzou, Blatnice, Dobřany, Domažlice, Dýšina, Chlebnice, Chotěšov, Klenčí pod Čerchovem, Líně, Mantov, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Radnice, Stod, Tlučná, Touškov, Úherce, Vejprnice a Zbůch. Má vlastní prapor a znak. Členové sbírají artefakty hornictví. Připravují muzeum ve Zbůchu, naučnou stezku po starých důlních dílech Plzeňska, expozici hornictví v lesoparku v Tlučné a pořádají přednášky pro školy. Zahájili práce na zpřístupnění důlních děl v okolí Břas a na stezce hornictví na Nýřansku.

Podobných spolků je v České republice 29.