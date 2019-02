Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek lanovky na Sněžku se ráno nerozjel kvůli silnému větru. Spodní úsek lanovky z Pece na Růžovou horu je v provozu. Horní úsek zůstane mimo provoz celý den a zřejmě i v neděli. ČTK to řekl náčelník lanovky Jiří Martinec. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky pěšky asi 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

"Horní úsek nepojede asi ani v neděli, fouká tam okolo 25 metrů za vteřinu (90 km/h). Dolní úsek by měl být v provozu," řekl ČTK dnes ráno Martinec. Aktuální informace o provozu lanovky lze sledovat na webu lanové dráhy.

Ráno bylo na Sněžce okolo minus šesti stupňů Celsia, pocitová teplota okolo minus 12 stupňů.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů.

Na hřebenech Krkonoš leží nyní přes dva metry sněhu. Například v okolí Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem je přes 220 centimetrů sněhu.