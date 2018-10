Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku se dnes ráno nerozjel kvůli proměnlivému větru, který je místy silný. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Horní úsek mezi Růžovou horou a Sněžkou zřejmě nepojede celý den a ani v úterý, řekl ČTK dnes ráno náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. Na Sněžce bylo jasno a teploměr ukazoval minus dva stupně pod nulou.

"Je tam proměnlivý vítr, na provoz to není. Předpokládám, že horní úsek nepojede celý den. Zítra (v úterý) má začít foukat, takže by neměl jet ani zítra," řekl ČTK Martinec.

Podle meteorologů by ještě dnes mělo být jasno až polojasno, odpoledne od severozápadu by měla přicházet oblačnost a večer postupně na většině území pršet. Podle předpovědi by měly nejvyšší denní teploty dosahovat až 14 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem sedmi. V úterý by mělo oblačnosti dál přibývat a také by měl zesilovat vítr, na horách může dosahovat až 110 kilometrů v hodině. Na hřebenech Krkonoš se očekává sněžení. Nejvyšší úterní denní teploty by měly dosahovat 11 stupňů Celsia, na horách by mělo být o zhruba sedm stupňů méně.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů. V dolním úseku vozí cestující 16 kabin, v horním 18.